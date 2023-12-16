Erzurum Palandöken Dağı’nın eteklerinde araba kullanırken aşağı doğru olan yolda kontağı kapatırsanız bir anda yokuş yukarı gitmeye başlayabilirsiniz! Hatta bu yolun bir adı da var: “Gizemli Yol”

Her gün onlarca insanın ziyaret ettiği hatta bazı yaz günlerinde yer bulunamayan yol, epey rağbet görüyor. Kimilerinin türbeye giden yol olmasının verdiği kutsallığa bağladığı bu yolun asıl nedeni ister bilimsel olsun ister “uhrevi”, ilginç olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Böyle bir şeyin nasıl olabileceğini yeterince merak ettiyseniz 200 metrelik bu gizemli yoldaki sır perdesini aralayalım.

Otomobiller, kendiliğinden yokuş yukarı çıkıyor.

Gizemli yol o kadar merak ediliyor ki görüyor ki her gün insanlar, 200 metre uzunluğundaki yola gidip kontağı kapatarak bu tecrübeyi yaşıyor. Yolun kenarında ise nasıl yapacağınıza dair adım adım talimatlar bulunuyor.

Yolun türbeye giderken karşımıza çıkması, insanların “Abdurrahman Gazi’nin kerameti” olarak yorumlamasına sebep oluyor ancak durum tahmin edilenden çok daha farklı aslında.

2017 senesinde, makine mühendisi Fırat Aladağ, bir su terazisi kullanarak yolu ölçtü ve yukarı görülen istikametin aşağı eğimli olduğu ortaya çıktı. Yani tamamen göz yanılmasından ibaretti! Yolun bir tarafı derinlik algısıyla yüksek gözüküyordu.

Yani yolda bir eğim var fakat yolun yanındaki alan daha eğimli. Bu yüzden yol ilerledikçe derinlik artıyor ve yolun yukarı doğru gidiyormuş gibi görünmesine sebep oluyor.

Bir başka hipoteze göre ise durum yer çekimi anomalisinden ibaret.

Yükseklik arttıkça yer çekimi azalır fakat bu her zaman geçerli değildir çünkü yer çekimi, yerin altındaki külte yoğunluğuyla ilgilidir. Yer kütlesinin değişkenlik gösterdiği yerlerde çekim de değişebilir.

Yani madde, yer çekim kuvvetinin az olduğu yerden çok olduğu yere doğru akar. Bunu ölçmek için ise geometrik yükseklik ölçüsü ve gravimetri gibi ölçülerin bilimsel koşullarda uygulanması gerekir. Bu yüzden “Erzurum’daki yolun sırrının sebebi kesinlikle budur.” diyemeyiz.

Ancak hangi hipotez doğru olursa olsun yolu düşenlerin bu ilginç deneyimi yaşamak için sıra beklemesine şaşırmamak gerek.

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