Eşinin Konumunu Takip Etme Boşanma Sebebi Sayıldı

İstanbul'da eşinin nerede olduğunu Bul isimli uygulama üzerinden takip eden bir adam, mahkeme tarafından haksız bulundu. Mahkeme, Barış Ç. isimli vatandaşın eşini dahi akıllı telefon üzerinden izleme hakkı olmadığını açıkladı.

İstanbul'da yaşamlarını sürdürmekte olan Elçin Y.Ç. ve Barış Ç. isimli vatandaşlar, evliliklerini sürdüremeyecek noktaya gelmeleri üzerine ayrılmaya karar verdiler. Barış Ç.'nin kıskançlıklarına daha fazla dayanamayan Elçin Y.Ç., başvurduğu mahkemede eşinden boşandı. Mahkeme, Barış Ç.'nin Elçin Y.Ç.'yi akıllı telefondan konum izleme hakkının olmadığına hükmetti.

Elçin Y.Ç., kullandığı iPhone'da yer alan Bul uygulaması üzerinden eşinin kendisini takip ettiğini fark etti. Boşanma sürecine bu bilgiyi de dahil eden ve delilleri mahkemeye sunan kadın, Elçin Y.Ç.'nin bu konuda haklı olduğuna karar verdi. Tüm delilleri ve iddiaları inceleyen mahkeme, çiftin ayrılmasına karar verdi.

Birinin konumunu takip etmek, birden çok suçun unsuru

iOS ve Android ekosisteminde kullanıcıların konumlarının takip edilmesini sağlayan uygulamalar mevcut. Ancak bu uygulamalar, kanun karşısında pek de masum görünmüyorlar. Zira hukukçular, bir kullanıcının konumunun takip edilmesinin birden çok suç için unsur oluşturduğunu söylüyorlar. Bu suçlar verileri izleme, verileri hukuka aykırı kaydetme, kişisel verileri ele geçirme ve özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi olarak karşımıza çıkıyor.

Elçin Y.Ç. ve Barış Ç. isimli vatandaşların yaşadığı olay, ilk olmadığı gibi son da olmayacak. Zira teknolojinin hayatımızın derinine inmesiyle yaygın olarak kullanılan konum takibi uygulamaları, bundan sonraki dönemlerde de hayatımızın içerisinde olacaklar. Ayrıca bu tür uygulamaların kullanımının yasaklanması da mümkün değil...