Geçmişe Işınlanıp Hepsini Alma İsteği Uyandırıyor: Eski Güzel Günlere Ait 22 Fiyat Listesi

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Son dönemde araba, bilgisayar, telefon, gıda fark etmeksizin her ürünün fiyatı katlanarak artmakta. Birkaç yıl öncesinin fiyatlarını incelediğinizde ise bu artışın ne kadar fazla olduğunu çok daha net görebiliyorsunuz.

Artık 1 yıllık fiyat farkları bile şok edici boyutta olduğu için birkaç yılı kıyaslayınca insanın inanası gelmiyor. "Dolar 1.7 olmuş, bilgisayar alınmaz bu zamanda..." cümlesinden "Dolar 8.90 olmuş, hiçbir şey alınmaz bu zamanda..." seviyesine gelmiş bulunmaktayız.

İster istemez "nereden nereye" dedirten bu fiyat farklarını gördüğünüzde halıya gözünüzü dikerek uzun uzun derin düşüncelere dalabilirsiniz. Hazırsanız geçmişteki fiyatların güzelliklerine dalıp gidelim...

2006 model Opel modellerinin fiyatları. Şimdi bu birim fiyata Şahin alınamıyor.

araba fiyatları

2018'deki sıfır motosiklet fiyatları. Artık ikinci eli bile bu fiyatlara alınamıyor.

motosiklet fiyatları

2012 yılı simit fiyatları. Artık 5 simit fiyatına 1 simit alınabiliyor.

yiyecek fiyatları

Eyvah Eyvah filminden bir fiyat listesi. Yıl 2009.

eski fiyatlar

2015 yılından bir televizyon fiyatı. Bakmadan alınacak fiyatlar.

2015 market fiyatları

1099 TL'ye laptop almak artık hayal.

teknosa fiyatları

Rüya gibi benzin fiyatları.

benzin fiyatları

Muzun fiyatı şimdi 20 TL'ye dayandı.

market fiyatları

Skoda Superb'nin yıllar içinde korkunç seviyelere tırmanışı.

araç fiyatları

2017 yılı Starbucks kahve fiyatları.

starbucks kahve fiyatları

Gerçekten harcayıp harcayıp bitiremediğimiz zamanlar.

a101 fiyatları

5 litre ayçiçek yağı 12,45 TL. Şimdi sadece 1 litresi bu fiyata alınabiliyor.

bim fiyatları

649 TL'ye laptop satılan şahane zamanlar.

a101 ilanları

2013 yılına gidiyoruz. Alıp stok yapmak lazımmış.

hyundai fiyatları

Arka Sokaklar dizisinden. Yıl 2008. Toblerone sadece 1 TL.

toblerone fiyatları

İskenderin porsiyonu 4.50 TL. Artık bu fiyata küçük ayran siparişi verilebiliyor.

lokanta fiyatları

Magnum'un 2,25 TL olduğu günler.

dondurma fiyatları

Mercedes C serisi 2015 vs. 2021 fiyat listesi

mercedes fiyatları

Bu fiyata artık sadece su alınabiliyor.

yemek fiyatları

2015 Golf fiyatıyla günümüzde yalnızca motosiklet alabilmek mümkün.

volkswagen fiyatları

Eski güzel zamanlar...

dolar tl

Kurtlar Vadisi'nden bir görsel. Yıl 2004.

dolar fiyatları

Bonus: Efsaneyi hatırlayalım.

bilgisayar alınmaz bu zamanda
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