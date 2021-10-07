Son dönemde araba, bilgisayar, telefon, gıda fark etmeksizin her ürünün fiyatı katlanarak artmakta. Birkaç yıl öncesinin fiyatlarını incelediğinizde ise bu artışın ne kadar fazla olduğunu çok daha net görebiliyorsunuz.

Artık 1 yıllık fiyat farkları bile şok edici boyutta olduğu için birkaç yılı kıyaslayınca insanın inanası gelmiyor. "Dolar 1.7 olmuş, bilgisayar alınmaz bu zamanda..." cümlesinden "Dolar 8.90 olmuş, hiçbir şey alınmaz bu zamanda..." seviyesine gelmiş bulunmaktayız. İster istemez "nereden nereye" dedirten bu fiyat farklarını gördüğünüzde halıya gözünüzü dikerek uzun uzun derin düşüncelere dalabilirsiniz. Hazırsanız geçmişteki fiyatların güzelliklerine dalıp gidelim... 2006 model Opel modellerinin fiyatları. Şimdi bu birim fiyata Şahin alınamıyor. 2018'deki sıfır motosiklet fiyatları. Artık ikinci eli bile bu fiyatlara alınamıyor. 2012 yılı simit fiyatları. Artık 5 simit fiyatına 1 simit alınabiliyor. Eyvah Eyvah filminden bir fiyat listesi. Yıl 2009. 2015 yılından bir televizyon fiyatı. Bakmadan alınacak fiyatlar. 1099 TL'ye laptop almak artık hayal. Rüya gibi benzin fiyatları. Muzun fiyatı şimdi 20 TL'ye dayandı. Skoda Superb'nin yıllar içinde korkunç seviyelere tırmanışı. 2017 yılı Starbucks kahve fiyatları. Gerçekten harcayıp harcayıp bitiremediğimiz zamanlar. 5 litre ayçiçek yağı 12,45 TL. Şimdi sadece 1 litresi bu fiyata alınabiliyor. 649 TL'ye laptop satılan şahane zamanlar. 2013 yılına gidiyoruz. Alıp stok yapmak lazımmış. Arka Sokaklar dizisinden. Yıl 2008. Toblerone sadece 1 TL. İskenderin porsiyonu 4.50 TL. Artık bu fiyata küçük ayran siparişi verilebiliyor. Magnum'un 2,25 TL olduğu günler. Mercedes C serisi 2015 vs. 2021 fiyat listesi Bu fiyata artık sadece su alınabiliyor. 2015 Golf fiyatıyla günümüzde yalnızca motosiklet alabilmek mümkün. Eski güzel zamanlar... Kurtlar Vadisi'nden bir görsel. Yıl 2004. Bonus: Efsaneyi hatırlayalım. İLGİLİ HABER Bu Fırsatlar Bir Daha Gelmez: 25.000 TL'lik Bütçeyle Alabileceğiniz En İyi 15 Araba Kaynak: 1, 2, 3

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