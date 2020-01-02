Eski Google Yöneticisinden Google'a Sert Eleştiri

Google'ın eski insan hakları yöneticisi Ross LaJeunesse, Google'ın Çin politikaları hakkında sert açıklamalarda bulundu. Hatta Google'ın Çin'den para kazanmak için insan haklarını bile önemsemeyeceği imasında bulundu.

Google'ın eski insan hakları yöneticisi Ross LaJeunesse, şirketin liderliği Çin için sansürlü arama motoru planları yaptığı sırada görevini gerçekleştirdiği için işten atıldığını açıkladı. LaJeunesse, bugün blog sayfasında yayınladığı yazısında konuya açıklık getirdi.

2017 yılında Google'un Çin hükümetinin sansürlerine uygun bir arama motoru projesi olan Dragonfly ilk kez ortaya çıkmıştı. Ross LaJeunesse bu önemli proje hakkında da konuştu.

Google hakkındaki ciddi tartışmalar:

Eski yöneticiye göre Google'ın insan haklarına daha sıkı sıkıya bağlanması gerekirken şirket, daha yüksek kâr peşinde koşmaya çalıştı. Yazısında bir toplantısından da söz eden LaJeunesse, yöneticisinin asyalı işçiler hakkında ithamlarda bulunduğunu aktardı. Google'ın şirket içinde de insan haklarına aykırı durumların yaşandığını aktaran yöneticinin şirketle arası epey açılmış durumda.

Google ise yaptığı bir açıklamada LaJeunesse'i işten çıkartmadıklarını, yalnızca eşdeğer bir pozisyonda başka görev ve tazminat verdiklerini söyledi. Google'a göre LaJeunesse bu teklifi reddetti. Yönetici blog yazısında Google'ın açıklamalarına ilişkin "siyasi hırslarında başarılar" sözü dikkat çekti.

Artık dünya üzerindeki çoğu devletten daha etkili olan Google'ın gündemdeki sorunlarına böylece bir yenisi daha eklenmiş oldu. Bir çok Google çalışanı, aktivist yaşam tarzına sahip oldukları için işten çıkarıldıklarını da söylemişlerdi. Bu aktivizm ile Google'ın Dragonfly gibi projelerindeki amacı çelişince, anlaşılan o ki Google da çalışanları işten çıkarma yoluna başvuruyor.

Google yönetimi, şirket içinde düzenlenen ve herkesin katılıp fikirlerini paylaşabildiği TGIF toplantılarının sayısını da azalttı.