Eski bir hacker olan, şimdiyse siber güvenlik hizmeti veren Gummo, milyarlarca dolar değerinde Bitcoin'i (BTC) olduğunu açıkladı. İstese çalışmak zorunda olmadığını belirten Gummo, yaptığı işten zevk aldığı için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

30 yılı aşkın bir süredir hacker’lık yapan, yüzlerce kişiye sattığı hack programları sayesinde 10 milyon dolar kazanmayı başaran ve şu an ABD devlet kurumları için siber güvenlik danışmanlığı yapmakta olan 'Gummo’ isimli eski bir hacker oldukça dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Henüz 16 yaşındayken arabada yaşamaya başlayan, okuldan atılan ve sancılı bir gençlik dönemi geçiren Gummo, Soft White Underbelly isimli YouTube kanalına verdiği röportajda hayatına ve geçmişine dair ilginç detaylar verdi.

Röportaj sırasında şu an sadece insanlara iyilik yapmak için çalıştığını belirten Gummo, istese çalışmak zorunda olmadığını ve hoşuna gittiği için çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Hep normal bir yaşamı olmasını istediğini ifade eden Gummo’nun sahip olduğu Bitcoin (BTC) miktarı ise dudak uçuklattı.

'Hacker'lığın doğası vahşice değişti'

Hayranlarına ve röportajı izleyenlere hayatta hiçbir zaman pes etmemelerini ve her zaman bir yolunu bulabileceklerini söyleyen Gummo, kendi hazırladığı yasa dışı bir programı sattığı gerekçesiyle daha öncesinde tutuklanmış; güvenlik güçlerinin ona devlet kurumlarının siber olarak korunması adına çalışması seçeneğini sunması sonrasında ise ABD devlet kurumları adına çalışmaya başlamıştı.

Günümüzde pek çok kurum, özel şirket ve ünlüler için siber güvenlik danışmanlığı yapmakta olan Gummo, hacker’ların para kazanabileceği çok fazla alan olduğunu ve ergenlik döneminde onu hacker’lık konusunda cesaretlendiren şeyin de bu olduğunu kaydediyor.

“Şu anda bazı girişim şirketlerine yeteneklerimi anlatıyorum. Danışmanlık veriyorum. Yakalanması gereken kişilerin yakalanmaları için kurumlara yardımcı oluyorum. Zoom ile birlikte bile danışmanlık hizmeti veriyorum. Açıkçası 9-5 çalışıyorum. Şu anda yaptığım şey aslında insanların evlerinde huzur içinde uyumasını sağlamak. Dünya kötü insanlarla dolu… Ben de bu huzuru sağlamaya çalışanlardan biriyim. “ şeklinde aktaran Gummo, eskiden hacker’lığın eğlenceli olduğunu; ancak teknolojinin gelişmesi ile günümüzde bu işin doğasının tamamen değiştiğini ifade ediyor.

Toplumda panik ve karmaşa yaratmak isteyenler hacker’ların korku salmak için çalışmaya devam ettiğini kaydeden Gummo, “TikTok’taki algoritmaların düzenine bakın, ya da İzlediğiniz videolarla ilgili reklamların sürekli olarak karşınıza çıkmasına… Bu teknoloji ileriki bir dönemde size karşı silah olarak çıkarılabilir” diye de belirtiyor.

Hacker’lığın giderek daha da tehlikeli bir hal almaya başladığını belirten Gummo, kripto para hırsızlarına karşı da uyarıyor. Konuya dair Gummo, “Her gün daha fazla insan, başkalarının kripto paralarını ya da geleneksel bankacılık sistemindeki paralarını alarak kendi zenginliğini yaratmak istiyor. Hükumetlerin şu anda yazılım savaşlarına başlıyor olması da korkutucu. Maalesef insanların gelecekte tartışacağı konular da bunlar olacak.” şeklinde aktarıyor.

7 milyar dolar değerinde Bitcoin'i var

Hiçbir şekilde maddi zorluk çekmediğini, sadece çalışmaktan zevk aldığını için çalışmaya devam ettiğini belirten Gummo’nun tam olarak 7 milyar dolar değerinde Bitcoin’i bulunuyor. Gummo’nun söyledikleri ve Bitcoin’in bugünkü fiyatı göz önüne alındığında bu, Gummo’nun yaklaşık olarak 180 bin Bitcoin’i olduğu anlamına geliyor.

Konuya dair Gummo, “Ben yaptığım işi sevdiğim için çalışıyorum. Pazartesi’den Cuma’ya kadar çalışıyorum evet, 9-5 arası çalışıyorum ama sevdiğim için. Ben istediğim için… Yoksa hiç çalışmama gerek yok. Zaten yeterince zenginim, 7 milyar dolar değerde Bitcoin’im var. Her zaman normal bir hayatım olsun istedim. Hep normal bir insanın yaşamını merak ettim. Trene binmek, sabah erken kalkıp şehir merkezindeki işe gitmek gibi…” ifadelerini kullanıyor.

Fakirliğin geçmişte kendisi için asla bir motivasyon kaynağı olmadığını belirten Gummo, "Kızım doğduğunda ben zaten 18 yaşındaydım. 2 sene yemek fişi kuyruklarında bekledim o dönem. Zaten fakirdim her zaman… Ben sadece doğru olanı yaptım. “ şeklinde kaydediyor.