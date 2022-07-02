Bir Çiftçi, Tarlasını Sürerken Roma'ya Ait Tarihi Eser Buldu

Eskişehir'de tarlasını süren bir çiftçi, üzerinde çeşitli figürler olan 1,5 metre boyunda bir taş eser buldu. İncelemelerde eserin Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı.

Dünya çapında yapılan araştırmalar, her geçen gün eski uygarlıklardan kalıntılara rastlamamıza ve geçmiş hakkında bilgiler edinmemize neden oluyor. Ülkemiz de bu açıdan zengin lokasyonlar arasında yer alıyor. Tabii ki bu tarz keşifler rastlantı sonucu da oluşabiliyor.

Şimdi de bu tarz bir olay Eskişehir’de yaşandı. Sivrihisar isimli ilçede tarlasını süren bir çiftçinin oldukça eski zamanlara ait bir eser keşfettiği belirtildi. Keşfedilen eserin üzerinde bulunan figürler de büyük dikkat çekti.

Roma dönemine ait eser bulundu

Gelen haberlere göre Sivrihisar’ın Kaymaz Mahallesi Holuz Mevkii’nde sahip olduğu tarlayı süren bir çiftçi, pulluğuna takılması sonucunda üzerinde haç ve birçok farklı figürün yer aldığı bir taş eser buldu. Birinci derece sit alanı olduğu belirtilen arazide keşfedilen eserin 1,5 metre boya ve 1 metre genişliğe sahip olduğu aktarıldı.

Yetkililer, taş eserin bulunmasının ardından harekete geçti. İncelemeler sonucunda da birçok figürü barındıran bu eserin Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Bunun ardından da taş eser, Eskişehir Müze Müdürlüğü’ne götürüldü.

Yüzlerce yıllık taş eseri bulan tarla sahibi hakkında soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Buna sebep olarak ise ‘Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet’ ve ‘arkeolojik sit alanları hakkında belirlenmiş esaslara uymamak’ suçlamaları neden gösterildi. Belirlenen yasalarda, sit alanlarında kültürel varlıkları bulmak amacıyla izinsiz kazı yapmanın yasak olduğu belirtiliyor.