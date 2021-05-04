En yüksek değer rekorunu her gün bir adım yukarıya taşıyan Ethereum, bu sayede geliştiricisi Vitalik Buterin'i dünyanın en genç kripto milyarderi haline getirdi. Buterin'in sahip olduğu ETH'lerin toplam değeri 1,1 milyar doların üzerinde.

Bitcoin'in ardından dünyanın en popüler ikinci kripto para birimi olan Ethereum ya da kısaca ETH, geliştiricisini milyarder etmeyi başarmış durumda. Ethereum'un ortak geliştiricilerinden olan Vitalik Buterin, henüz 27 yaşında olmasına rağmen cüzdanındaki 333.520 ETH ile dünyanın en genç kripto milyarderi unvanını ele geçirdi.

Yılbaşından bu yana değerini yüzde 325 artıran Ethereum, CoinMarketCap verilerine göre şu sıralar 3.365 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bu da 333.520 ETH'ye sahip olan Vitalik Buterin'in toplamda 1 milyar 122 milyon 294 bin dolarlık bir servete sahip olduğu anlamına geliyor. Dahası; Ethereum değerini artırdıkça Buterin'in serveti de katlanıyor.

Ocak 1994'te Rusya'da doğan Vitalik Buterin, sonrasında ailesi ile birlikte Kanada'ya göç etmişti. 2012 yılında, henüz 18 yaşındayken Ethereum'un kurucularından biri olan Mihai Alisie ile birlikte Bitcoin Magazine'i kuran ve burada kripto para ve blok zinciri ile ilgili yazılar paylaşan Buterin, 2014 yılında ise Thiel Bursu ile ödüllendirildi ve bir yıl sonra Ethereum projesini başlattı.

Bitcoin, 1 trilyon dolarlık pazar hacmi ile en popüler kripto para birimi olmaya devam ediyor. Ethereum ise 389 milyar dolar ile Bitcoin'in ardından en popüler ikinci kripto para birimi konumunda bulunuyor. Ethereum'un Bitcoin'i geride bırakması en azından kısa vadede pek mümkün görünmese de ikinci sıradaki yerini bırakacak gibi de görünmüyor.