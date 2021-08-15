Sicilya'da bulunan Etna Yanardağı, giderek yükseliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında güney kraterde başlayan püskürmeler sonrası altı aydır aktif halde olan yanardağın yüksekliği kendi rekorunu kırdı.

Avrupa'nın en yüksek yanardağı olma unvanına sahip olan Etna Yanardağı, zaten kendisine ait olan yükseklik rekorunu bir kez daha kırdı. Dönem dönem yaşanan volkanik aktiviteler sonrası yüksekliği artan ve azalan yanardağ, son olarak 1981 yılında 3.350 metre yüksekliğe ulaşmıştı. Ancak ardından 2018 yılında yaşanan bir çökme sonrası dağın kuzeydoğu kraterindeki bu yükseklik 3.326 metreye düşmüştü.

Şimdi ise dağın son altı aydır aktif olan güney krateri bölgesinde yaşanan birikmelerle kraterin yüksekliği 3.357 metre yüksekliğe ulaştı. Böylece Etna Yanardağı, kendi yükseklik rekorunu kırmış oldu.

Uydudan elde edilen görüntülerle ölçümler yapıldı:

Dağın yüksekliğindeki değişim, elde edilen uydu görüntüleri ile belirlendi. Etna, kuzeydoğu kraterinin 1981 yılındaki yüksekliğini geride bırakan yeni yüksekliği ile rekor kırarken bir yandan da bölge halkına eşsiz bir manzara sunuyor. Ancak dağın bölge halkı üzerindeki etkileri bu manzara ile sınırlı değil.

Dağın aktif olduğu dönemlerde kimi köyler bazen risklerle karşı karşıya kalırken tarım alanlarına ve ekinlere de olumsuz etkileri oluyor. Ayrıca bölgede trafik akışı da yavaşlıyor ve küllerin adeta yağmur gibi bölge üzerine yağması sebebiyle kirlilik oluşuyor. Tüm bu durumlar bölge halkı için yanardağın yarattığı bazı zorluklar. Yine de dağın aynı zamanda turistik bir etkisinin olması, bölge halkı için bir yandan da avantaj diyebiliriz.