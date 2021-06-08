Bir Meteor, Aktif Bir Yanardağın İçine Düşerken Görüntülendi

Gunarto Song adlı bir fotoğrafçı, Endonezya'da bulunan aktif yanardağ Merapi Dağı'nın muazzam bir fotoğrafını çekti. Aniden gelen bir meteorun yanardağın içine doğru düştüğünü görünteleyen Song'un fotoğrafı, sosyal medyada viral oldu.

Endonezyalı bir fotoğrafçı olan Gunarto Song, bugüne kadarki en iyi fotoğraflarından birini çekti. Ülkesindeki en aktif yanardağlardan biri olan Merapi Dağı'nı görüntülemek için giden sanatçı, bölgeden ayrılacağı anda dağa düşen bir meteorun görüntüsünü yakalamayı başardı.

Song'un yakaladığı görüntü, en iyi bilim kurgu filmlerini aratmayacak cinstendi. Dağın tam ortasına düşen meteorun fotoğrafına bakıldığı zaman, Merapi Dağı gökyüzüne bir ışık hüzmesi fırlatıyor gibi görünüyor.

Meteor, içerdiği magnezyum sayesinde yeşil bir hüzme oluşturdu

Song, böyle nadir bir anı yakaladıktan sonra fotoğrafı kendi Instagram hesabında "Meteor Merapi Dağı'nın zirvesine mi düştü?" başlığıyla yayınladı. Merapi Dağı'na yakın bir yerde bulunan CCTV'ler, aynı saniyeleri kayıt altına alarak Song'un yakalamış olduğu bu görüntüleri doğrulamış oldu.

Daha sonra CNN Endonezya'ya bir açıklamada bulunan Song, şu ifadeleri kullandı: "Fotoğrafı çekerken son derece parlak ve beyaz bir ışık gördüm. Yukarıdan aşağı doğru düştü ve sadece bir iki saniye sürdü. Kameramın deklanşör hızı 4 saniyeydi ve bu sayede kayan yıldızı bir yeşil ışık gibi yakayalabildim."

Havacılık ve Uzay Enstitüsü'nün (LAPAN) yapmış olduğu açıklamaya göre ışığın yeşil gözükmesinin ardındaki sebep, meteorun magnezyum içermesi.