Euro 2020 Turnuvası İçin Milli Takımımıza Bestelenen Marşlar

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir yıl gecikmeli olarak gerçekleştirilecek olan Euro 2020 turnuvası, yarın akşam milli takımımızın İtalya ile karşı karşıya geleceği mücadele ile başlayacak. Turnuva öncesinde milli takımımız için bestelenen marşlar gündem oldu.

A Millilerimiz, teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde bir kez daha uluslararası bir turnuvada boy göstermeye hazırlanıyor. Son olarak Euro 2016'da mücadele eden ancak pek de hatırlamak istemediğimiz bir performans sergileyen Ay Yıldızlılar, yarın akşam İtalya karşısında Euro 2020'nin perdesini de açacak.

Bir futbol turnuvası, söylenecek bir marş olmadan geçer mi? Elbette geçmez. Bu yıl da pek çok sanatçı, milli takımımıza destek vermek ve şampiyona coşkusunu yaşatmak için çeşitli marşlar besteledi. Ayrıca turnuva için hazırlanan özel marşımız da yayınlandı.

Mustafa Sandal & Derya Uluğ & Eypio & Irmak Arıcı - Bizim Çocuklar

Milli takımımıza destek için hazırlanan resmi marşımız Bizim Çocuklar oldu. Bilindiği üzere A Milli Takım için son dönemde "Bizim Çocuklar" ifadesi kullanılmaya başlanmıştı. Turnuvanın en genç takımının da Türkiye olduğunu hatırlatalım.

Kıraç - Haydi

Milli takıma destek için bir parça da Kıraç'tan geldi. Kıraç'ın Haydi ismini verdiği marş, ritim olarak bakıldığında daha çok marşa benziyor. Genel olarak baktığımızda marşın amacının milli duyguları harekete geçirmek olduğunu görüyoruz.

Ege Günay - Yazdı Gönül

Mercedes-Benz'in hazırlattığı bu marş ise şu ana kadar çıkan marşlar içinde en çok beğeni kazananı oldu. Açıkçası üç parçanın arasında da tribünde hep birlikte söylemeye en uygun olan parça da Yazdı Gönül oldu.

ALI471 - Hadi Gel Coşalım

ALI471'in yaptığı şarkı, İngiltere ve Ada futbolunda sık sık gördüğümüz marşları andırıyor. Özellikle oyuncu isimlerinin şarkının merkezinde olması ve söylemesi kolay nakaratıyla görece başarılı işlerden biri de Hadi Gel Coşalım oldu.

Sizin gördüğünüz başka hangi marşlar var? En çok hangi marşı beğendiniz?