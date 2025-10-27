EURONCAP’e Göre Her Segmentin En Güvenli Otomobilleri

Otomobil satın almadan önce güvenlik özellikleri her zaman dikkat etmeniz gereken konular arasında olmalı. Peki EURONCAP puanlarına göre türüne göre en güvenli otomobiller neler?

Otomobil satın alırken artık sadece tasarım, performans veya yakıt tüketimi değil, güvenlik de en az diğer unsurlar kadar belirleyici bir kriter haline geldi. Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (EURONCAP), her yıl farklı sınıflardaki araçları kapsamlı çarpışma testlerinden geçirerek en güvenli otomobilleri belirliyor. Bu testler; yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya koruması ve güvenlik destek sistemleri gibi birçok detayı dikkate alarak, sürücülerin güvenli tercihler yapmasına yardımcı oluyor.

Biz de bu içeriğimizde 2025 yılında çıkan farklı segmentlerden en güvenli arabaları sizler için derledik. Küçük kompakt sınıftaki otomobillerden aile otomobillerine ve büyük SUV’lara kadar her türden sınıftan araçların en güvenlilerine bakacağız.

Sınıfına göre en güvenli otomobiller

Şehir otomobili: BYD Dolphin Surf

Küçük aile arabası: Firefly Firefly

Büyük aile arabası: Tesla Model 3

Executive: Polestar 3

Küçük SUV: ZEEKR 7X

Büyük SUV: smart #5

Şehir otomobili: BYD Dolphin Surf

EURONCAP puanı : 6 yıldız

: 6 yıldız Yetişkin yolcu puanı : %82

: %82 Çocuk yolcu puanı : %86

: %86 Yaya koruması puanı : %76

: %76 Güvenlik teknolojileri puanı: %77

Ülkemizde de faaliyet gösteren BYD'nin Doplhin Surf otomobili, mini, şehir otomobilleri arasında en üst sırada bulunuyor. Testler sonucunda 5 yıldız almayı başaran araç her kategoride başarılı puanlara sahip.

Küçük aile arabası: Firefly Firefly

EURONCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Yetişkin yolcu puanı : %96

: %96 Çocuk yolcu puanı : %87

: %87 Yaya koruması puanı : %82

: %82 Güvenlik teknolojileri puanı: %86

Firefly'ın aynı isimli bu küçük otomobili, her konuda çok güvenli bir araç. 5 yıldız, %96 yetişkin yolcu koruması, %87 çocuk koruması, %82 yaya koruması ve %86 güvenlik teknolojileriyle her kategoride üst sıralarda.

Büyük aile arabası: Tesla Model 3

EURONCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Yetişkin yolcu puanı : %90

: %90 Çocuk yolcu puanı : %93

: %93 Yaya koruması puanı : %89

: %89 Güvenlik teknolojileri puanı: %87

Tesla'nın en çok satan otomobillerinden olan sedan tipindeki Model 3, güvenlik konusunda kullanıcıların kesinlikle tercih edebileceği bir model. 5 yıldızın yanı sıra diğer alanlarda da üst düzey koruma sunuyor.

"Executive" olarak bilinen uzun E segment otomobiller: Polestar 3

EURONCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Yetişkin yolcu puanı : %90

: %90 Çocuk yolcu puanı : %93

: %93 Yaya koruması puanı : %79

: %79 Güvenlik teknolojileri puanı: %83

Lüks bir otomobil sınıfı olan Executive segmentine baktığımızda burada bu yıl test edilen araçlar arasında Polestar 3'ün yer aldığını görüyoruz. Özellikle çocuk yolcu korumasındaki başarısı dikkat çekiyor.

Küçük SUV: ZEEKR 7X

EURONCAP puanı : 5 yıldız

: 5 yıldız Yetişkin yolcu puanı : %91

: %91 Çocuk yolcu puanı : %90

: %90 Yaya koruması puanı : %78

: %78 Güvenlik teknolojileri puanı: %83

Tesla Model Y'ye direkt rakip olan SUV tipindeki 635 beygirlik araç yaya korumasından biraz geride kalsa da diğer tüm kategorilerde en üst sıralarda yer almayı başarıyor ve küçük SUV'lar arasında zirveye oturuyor.

Büyük SUV: smart #5