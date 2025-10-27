Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

EURONCAP’e Göre Her Segmentin En Güvenli Otomobilleri

Otomobil satın almadan önce güvenlik özellikleri her zaman dikkat etmeniz gereken konular arasında olmalı. Peki EURONCAP puanlarına göre türüne göre en güvenli otomobiller neler?

EURONCAP’e Göre Her Segmentin En Güvenli Otomobilleri
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Otomobil satın alırken artık sadece tasarım, performans veya yakıt tüketimi değil, güvenlik de en az diğer unsurlar kadar belirleyici bir kriter haline geldi. Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (EURONCAP), her yıl farklı sınıflardaki araçları kapsamlı çarpışma testlerinden geçirerek en güvenli otomobilleri belirliyor. Bu testler; yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya koruması ve güvenlik destek sistemleri gibi birçok detayı dikkate alarak, sürücülerin güvenli tercihler yapmasına yardımcı oluyor.

Biz de bu içeriğimizde 2025 yılında çıkan farklı segmentlerden en güvenli arabaları sizler için derledik. Küçük kompakt sınıftaki otomobillerden aile otomobillerine ve büyük SUV’lara kadar her türden sınıftan araçların en güvenlilerine bakacağız.

Sınıfına göre en güvenli otomobiller

  • Şehir otomobili: BYD Dolphin Surf
  • Küçük aile arabası: Firefly Firefly
  • Büyük aile arabası: Tesla Model 3
  • Executive: Polestar 3
  • Küçük SUV: ZEEKR 7X
  • Büyük SUV: smart #5

Şehir otomobili: BYD Dolphin Surf

dolpyih

  • EURONCAP puanı: 6 yıldız
  • Yetişkin yolcu puanı: %82
  • Çocuk yolcu puanı: %86
  • Yaya koruması puanı: %76
  • Güvenlik teknolojileri puanı: %77

Ülkemizde de faaliyet gösteren BYD'nin Doplhin Surf otomobili, mini, şehir otomobilleri arasında en üst sırada bulunuyor. Testler sonucunda 5 yıldız almayı başaran araç her kategoride başarılı puanlara sahip.

Küçük aile arabası: Firefly Firefly

fire

  • EURONCAP puanı: 5 yıldız
  • Yetişkin yolcu puanı: %96
  • Çocuk yolcu puanı: %87
  • Yaya koruması puanı: %82
  • Güvenlik teknolojileri puanı: %86

Firefly'ın aynı isimli bu küçük otomobili, her konuda çok güvenli bir araç. 5 yıldız, %96 yetişkin yolcu koruması, %87 çocuk koruması, %82 yaya koruması ve %86 güvenlik teknolojileriyle her kategoride üst sıralarda.

Büyük aile arabası: Tesla Model 3

model3

  • EURONCAP puanı: 5 yıldız
  • Yetişkin yolcu puanı: %90
  • Çocuk yolcu puanı: %93
  • Yaya koruması puanı: %89
  • Güvenlik teknolojileri puanı: %87

Tesla'nın en çok satan otomobillerinden olan sedan tipindeki Model 3, güvenlik konusunda kullanıcıların kesinlikle tercih edebileceği bir model. 5 yıldızın yanı sıra diğer alanlarda da üst düzey koruma sunuyor.

"Executive" olarak bilinen uzun E segment otomobiller: Polestar 3

polse

  • EURONCAP puanı: 5 yıldız
  • Yetişkin yolcu puanı: %90
  • Çocuk yolcu puanı: %93
  • Yaya koruması puanı: %79
  • Güvenlik teknolojileri puanı: %83

Lüks bir otomobil sınıfı olan Executive segmentine baktığımızda burada bu yıl test edilen araçlar arasında Polestar 3'ün yer aldığını görüyoruz. Özellikle çocuk yolcu korumasındaki başarısı dikkat çekiyor.

Küçük SUV: ZEEKR 7X

  • EURONCAP puanı: 5 yıldız
  • Yetişkin yolcu puanı: %91
  • Çocuk yolcu puanı: %90
  • Yaya koruması puanı: %78
  • Güvenlik teknolojileri puanı: %83

Tesla Model Y'ye direkt rakip olan SUV tipindeki 635 beygirlik araç yaya korumasından biraz geride kalsa da diğer tüm kategorilerde en üst sıralarda yer almayı başarıyor ve küçük SUV'lar arasında zirveye oturuyor.

Zeekr, Tesla Model Y’ye Direkt Rakip Olacak 636 Beygirlik Elektrikli SUV’u 7X’i Duyurdu! Zeekr, Tesla Model Y’ye Direkt Rakip Olacak 636 Beygirlik Elektrikli SUV’u 7X’i Duyurdu!

Büyük SUV: smart #5

smart

  • EURONCAP puanı: 5 yıldız
  • Yetişkin yolcu puanı: %88
  • Çocuk yolcu puanı: %93
  • Yaya koruması puanı: %84
  • Güvenlik teknolojileri puanı: %92 Smart'ın SUV tipindeki elektrikli otomobili, yılın en güvenli araçlarından biri olmayı başardı. EURONCAP testleriyle büyük SUV'lar arasında zirvede olan otomobil, %93'e varan çocuk koruması ve %92 güvenlik teknolojisi başarısı sunuyor.
Smart, Şimdiye Kadarki En Büyük Otomobili “#5”i Duyurdu Smart, Şimdiye Kadarki En Büyük Otomobili “#5”i Duyurdu
Riski Minimuma İndirin: Güvenlik Teknolojileri Konusunda En İyi Otomobiller Riski Minimuma İndirin: Güvenlik Teknolojileri Konusunda En İyi Otomobiller
Otomobil Almadan Önce Kesin Göz Atın: Euro NCAP'e Göre Çocuk Güvenliği En Yüksek Otomobiller Otomobil Almadan Önce Kesin Göz Atın: Euro NCAP'e Göre Çocuk Güvenliği En Yüksek Otomobiller
Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Honda, Şimdiye Kadarki En Küçük ve En Ucuz Elektrikli Otomobili Super-ONE'ı Duyurdu

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Türkiye'nin Gururu Altay Tankı ile İsrail'in Merkava V Tankı Karşılaştırma

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Tüm Zamanların En Çok Satan Telefonu Nokia 1100'ın Şimdi Kulağa Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Windows 11'de Kullanıcıları Çileden Çıkaran Bir Hata Ortaya Çıktı (Geçici Bir Çözümü Var)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Ekim 2025: Dünyada En Çok Satılan Telefon Markaları Açıklandı (Zirve Değişti)

Apple Watch Modellerine WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte İlk Görüntüler

Apple Watch Modellerine WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte İlk Görüntüler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim