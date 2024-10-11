Klasik strateji oyunu Age of Empires III, Steam'den kaldırıldı ve online hizmetleri 30 Ekim 2024'te sona erecek.

Klasik strateji oyunu Age of Empires III, Steam platformundan kaldırıldı. Oyunun online çok oyunculu hizmetleri ise 30 Ekim 2024’te sona erecek.

Dün yapılan duyuruda, Age of Empires III'ün satıştan kaldırıldığı açıklandı. Oyunu daha önce satın almış olan kullanıcılar, kampanya ve çatışma modlarına erişim sağlamaya devam edebilecek.

Age of Empires III kaldırılmasıyla fiyatlar artıyor

Ancak kaldırılma sonrası Steam key bulunabilirliği oldukça sınırlı hale geldi ve mevcut fiyatlar 60 dolara kadar yükselebiliyor. Bu noktada oyuncular için alternatif bir çözüm sunan Age of Empires III: Definitive Edition, 2020 yılında yayımlanmış bir remaster versiyon olarak dikkat çekiyor.

Bu sürüm eski oyunun modern grafikler ve geliştirilmiş özelliklerle yeniden sunulmasını sağlıyor. Orijinal versiyonu artık Steam'de bulmak mümkün değil; ancak diğer dijital satış noktalarında bazı kopyaları hâlâ erişilebilir durumda.