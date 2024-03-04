Telefonlarımız, kendimiz için indirdiğimiz mobil uygulamalarla dolu. Peki ya evcil hayvanlarımız ne olacak? Evet, yanlış duymadınız. Evcil hayvan sahiplerinin indirebileceği birçok mobil uygulama var! Biz de bunlardan 7 tanesini sizin için derledik.

Hayatımızı paylaştığımız patili, gagalı, solungaçlı dostlarımızın her ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılamak istiyoruz. Varsın onlar evde kira vermeden yaşasın, biz malı mülkü bile onların üstüne yaparız… Ancak onları düşündüğümüzü göstermek için çıtayı bu kadar yükseltmeye gerek yok. Birazdan bahsedeceğimiz, evcil hayvan sahiplerinin mutlaka indirmesi gereken mobil uygulamalarla birçok ihtiyaçlarını tek tıkla karşılayabilirsiniz!

Anında veteriner hizmetle görüşebileceğiniz bir uygulamadan tutun aşı hatırlatıcılarına kadar birçok ihtiyacınıza karşılık verecek, evcil hayvan sahibi olarak indirmeniz gereken mobil uygulamaları incelemeye başlayalım.

Evcil hayvan sahiplerinin mutlaka indirmesi gereken uygulamalar:

Petopy

Meow Cat Game

EvcilKarnem

Pet First Aid

Cat Alone

Human-to-Cat Translator

AqDiary

Veteriner hizmetini telefonunuza getiriyor: Petopy

Geliştirici: Petopy Teknoloji ve Ticaret Anonim Sirketi

Puanı: 4,0 yıldız

İndirme sayısı: 50 B+

Evcil hayvan sahiplerinin indirmesi gereken mobil uygulamalardan ilki olan Petopy, birlikte yaşadığımız dostlarımız için tasarlanmış dijital bir asistan. Uygulama üzerinden çocuklarımızın sağlığını takip edebiliyoruz ve uzman desteğine ihtiyaç duyduğumuz her an veteriner hekimlerle görüşme yapabiliyoruz.

Biliyorsunuz ki hiçbir evcil hayvan veterinere gitmek istemez, kapısından girdiği an büyük bir strese girer. Petopy bu sorunun da önüne geçiyor ve hekimleri eve yönlendirerek rutin bakımları stressiz yapmaya imkân tanıyor.

Minik dostunuza vakit ayıramayacak kadar yoğun olduğunuzda Meow Cat Game yardımınıza koşuyor.

Geliştirici: Gameville Studio

Puanı: 4,3 yıldız

İndirme sayısı: 1 Mn+

Tabii ki evimizi paylaştığımız canlılarla sosyalleşmemiz çok önemli. Düşünsenize, tüm dünyası sizden ve sizinle içinde bulunduğu alandan ibaret! Bu yüzden onu sevmeniz, taramanız, oyun oynamanız gerekiyor ancak her zaman bunun için vakit bulamayabiliyoruz.

Oyun istediğini belli eden masum gözlerle size baktığında, günümüz çocukları gibi önüne bir tablet veya telefon koymak bazen etkili bir çözüm olabiliyor. Dostunuz ekranı algılayabiliyorsa Meow Cat Game’i indirin; oynamaktan hoşlanacağı bir hayvan (böcek, yılan, solucan vb.) seçin ve bırakın keyfini çıkarsın!

Can dostunuzun aşı takvimini EvcilKarnem ile çok kolay bir şekilde takip edebilirsiniz.

Geliştirici: Tutkal Vadisi

Puanı: 4,7 yıldız

İndirme sayısı: 5 B+

Özellikle tek veterinerde sabit kalmıyorsanız, ara sıra aşısını farklı yerde yaptırmak gerekiyorsa veya parazit aşısını evde kendiniz yapıyorsanız aşı günleri karışabiliyor. EvcilKarnem, sunduğu mobil karne ile aşı takibini kolayca yapmanıza imkân tanıyor. Hatta aşı zamanı için hatırlatıcı bile koyabiliyorsunuz.

Acil durumlarda paniğe mahal vermeyen bir uygulama düşünün: Pet First Aid

Geliştirici: American Red Cross

Puanı: 4,5 yıldız

İndirme sayısı: 100 B+

Evcil hayvan sahiplerinin mutlaka indirmesi gereken bir diğer uygulama ise Pet First Aid çünkü gözümüz gibi baktığımız hayvanlarla ilgili en ufak bir sorunda paniğe kapılabiliyoruz. Siz de evcil çocuğunuz 2 kere üst üste hapşırdığında paniğe kapılan evhamlı ebeveynlerdenseniz Pets First Aid’e bir göz atabilirsiniz.

Sıkça karşılaşabilen acil durumlar için veteriner tavsiyeleri veren uygulama, sadece evimizi paylaştığımız dostlarımız için değil, sokakta yaşayan canlarımız için de faydalı olabilir.

Kedinize sıkılma fırsatı tanımayacak bir uygulama daha: Cat Alone

Geliştirici: GALBRO INC.

Puanı: 4,1 yıldız

İndirme sayısı: 10 Mn+

Cat Alone, kedinizin oynayabileceği minik canlıların yer aldığı, evcil hayvan sahiplerinin mutlaka indirmesi gereken bir mobil uygulama. Birçok kedi için oyun oynamak, hayatlarında en çok zevk aldıkları şeylerden biri.

Mobil uygulamayı indirdikten sonra açıp önüne koyun. Bakalım sizin kediniz 8 aşamadan oluşan oyunu tamamlayabilen kedilerden mi yoksa henüz ekran algısı bile olmayan masumlardan mı?

Not: Ben şu an bu içeriği yazarken kedim “Cat Alone” mobil uygulamasından böcekleri yakalamaya çalışıyor. :)

Evcil hayvanınızla konuşabileceğiniz bir uygulama bile var: Human-to-Cat Translator

Geliştirici: Electric French Fries

Puanı: 4,8 yıldız

İndirme sayısı: 34 Mn+

Eğer uzun yıllarınızı bir kediyle paylaştıysanız muhtemelen artık miyavlayarak ne demek istediğini anlayabilecek seviyeye gelmişsinizdir. Fakat kedilerle iletişim becerilerinizi henüz tam olarak geliştiremediyseniz onlarla konuşmanıza imkân tanıyacak mobil uygulamayı indirebilirsiniz!

Evcil hayvan sahiplerinin mutlaka indirmesi gereken Human-to-Cat-Translator mobil uygulaması, 25 farklı kediden derlediği 175 farklı miyavlama seçeneği sayesinde kedinizin miyavlama tonuna göre ne demek istediğine dair tahminler sunuyor.

Evcil hayvan deyince akıllara hep kedi-köpek geliyor fakat balık sahipleri için olan uygulamayı da unutmadık: AqDiary

Geliştirici: Oliver Mihatsch

Puanı: 4,3 yıldız

İndirme sayısı: 10 B+

Büyük akvaryumlarla ilgilenmek pek de kolay değil. Balık besleyenler zaten biliyor; su değişimi, yemek takibi, temizlik zamanı, motor kontrolü, su değerleri gibi yapılması gereken pek çok işi var. AqDiary tüm bu görevleri sizin düşünmenize gerek kalmadan hatırlatıyor.

Fakat şunu belirtmekte fayda var. Balıklar; uçsuz bucaksız okyanuslarda, denizlerde, göllerde, nehirlerde yaşamalı. Onları doğal alanlarından ayırarak üretip satın alıp bir de üstüne dört tarafı çevrili akvaryumlara koymak pek etik bir durum değil.

Bir araya getirdiğimiz tüm bu mobil uygulamalar, evcil hayvan sahibi olarak sizin ve her ihtiyacını karşılamak istediğiniz dostunuz için oldukça işlevsel. Sizin kullandığınız veya kullanmayı düşündüğünüz mobil uygulamalar varsa yorumlarda merakla bekliyor olacağız!

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