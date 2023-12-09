Evcil Hayvan Sahiplerinin Hayatını Kolaylaştıracak Ürünler

Evini bir hayvanla paylaşanların endişeleri genellikle benzer şeyler oluyor. Birazdan önereceğimiz ürünler ise bu endişelerinizi ortadan kaldırmaya yönelik.

Hayat yoğunluğu yüzünden evimizde bizimle yaşayan dostumuzun her ihtiyacına koşmakta bazen zorlanıyor olabiliriz ancak bu zorlukların hiçbiri çözülmeyecek şeyler değil!

Aşağıdaki sizin için seçtiğimiz ürünler, "Evde yalnız ne yapıyordur?", "Maması ya da suyu bitmiş midir?", "Sıkılıyor mudur?" endişelerini kökünden çözecek.

Akan suyu seven kedilerin bayılacağı Aogtif kedi çeşmesi:

Evinde kedisi olanlar, kedilerin akan suyu çok sevdiğini bilir. Bazen banyodan, bazen musluktan, hatta bazen tuvaletten bile su içmeye çalışabilirler. Bu yüzden onlara kedi çeşmesi almak harika bir hediye olabilir!

Aogitf kedi çeşmesi, kedinizi daha fazla su içmeye teşvik etmesinin yanı sıra aktif karbon filtresi ve paslanmaz çelik malzemesi sayesinde su her daim temiz kalır. Üstelik 2,2 litre su kapasitesiyle, dostunuz evde uzun süre yalnız kalsa bile “Suyu bitmiş midir?” endişesini ortadan kaldırır.

Ürünü incelemek veya satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Acaba şu an ne yapıyordur?" endişesine son veren Xiaomi Mi Home güvenlik kamerası:

Xiaomi Mi Home güvenlik kamerası, evde olmadığımız zamanlarda “Acaba kedim/köpeğim/kuşum şu an ne yapıyor?” diye düşünmenize fırsat vermez. Telefonunuza indirdiğiniz uygulaması sayesinde saniyeler içinde onları görebilirsiniz.

Hoparlörü ve mikrofonu, ses almanızı ve ses vermenizi de sağlar. Üstelik 360 derece dönme özelliği ve 1080P çözünürlüğüyle evcil hayvanınızın nerede olduğunu daha rahat bir şekilde takip edebilirsiniz.

Ürünü satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yalnızken bile eğlenebileceği Daerzy otomatik top oyuncağı:

Yorucu bir günün ardından eve geldiğinizde karşınızda onunla oynamanızı bekleyen bir suratla karşılaşırsınız. Onu mutlu etmek istersiniz ama hâliniz de yoktur. İşte böyle zamanlarda interaktif elektronik oyuncaklar sorunu çözebilir!

Çevre dostu ve toksik olmayan materyallerden yapılan elektrikli interaktif oyuncak, aynı zamanda sessiz çalışır ve USB ile şarj edilen pili 5 saate kadar dayanır. Böylece kediniz ya da köpeğiniz sınırsız eğlencenin tadını çıkarır!

Ürünü satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kum temizleme derdini ortadan kaldıran Yasomi Smart Cat Cleaner otomatik kedi tuvaleti:

“Yıl olmuş 2023, hâlâ kürekle kum temizliyoruz.” hissiyatı gelir ya bazen… Aslında çözümü var. Yasomi Smart Cat Cleaner’ın tombiş kedilere uygun geniş haznesi ve kum sıçramasını önleyen yüksek girişi, hem kedinize hem de size konfor sunar. Üstelik telefonunuza uygulamasını indirerek uzaktan da kontrol edebilirsiniz.

Negatif basınçlı hava akışı sayesinde kokuyu içine çeker ve atık torbasını değiştirmeden 15 güne kadar kullanılabilir. Yıkanabilir varil bölgesi ise temizliğini kolaylaştırır. Kısacası kedinizin ve sizin rahatlığınız için aradığınız her şeyi sunar!

Ürünü satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Evinde hayvan olanlar da düşünülerek tasarlanmış Tefal X-Pert 3.60 Kablosuz Elektrikli Süpürge:

Özellikle tüy dökme mevsimlerinde, can dostlarımızın evdeki tüyleriyle başa çıkamaz hâle gelebiliyoruz. Bu noktada; tüyleri, kedi kumunu ve köpek mamasını kolayca temizleyen Tefal X-Pert 3.60 Kablosuz Elektrikli Süpürge devreye giriyor.

Lityum bataryası sayesinde 45 dakikalık güçlü performans sağlarken evinizin her köşesine kolaylıkla ulaşabiliyor. Ayrıca LED ışıklı başlığı sayesinde tüm tüyleri gözler önüne seriyor ve derinlemesine temizlik yapma fırsatı sunuyor. Ayrıca; motorlu fırçası, DC motoru ve siklonik teknolojisi ile hızlı ve kolay temizlik yapmanıza yardımcı oluyor.

Ürünü satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yürüyüş sonrası temizliği daha konforlu hâle getiren pati yıkama aparatı:

Köpeklerin mutluluğu ve sağlığı için her gün dışarı çıkmaları şart. Dışarıda topraklarda gezerler, olur olmadık yerlere basarlar, çamurlara girerler… Eve girmeden önce patilerini temizlemek ise ayrı bir dert olur.

Köpek pati yıkama ve temizleme aparatı, bu sorunu kökünden çözmek için tasarlanmış âdeta. İçerisine bir miktar su ve dezenfektan koyduğunuz aparata, köpeğinizin patisini sokup sağa sola çevirerek patisini birkaç saniyede temizleyebilirsiniz!

Ürünü satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Can dostunuzun aç kalma ihtimalinin önüne geçen Fashing Pet otomatik besleyici:

Dışarıdayken veya seyahatteyken aklınızın evinizdeki dostunuzda kalmaması için harika bir ürün daha var! Fashing Pet otomatik besleyici, patili dostunuza otomatik olarak belirli bir besleme düzeni sunar. O evde yalnızken ise telefonunuza indirdiğiniz uygulamayı kullanarak kabını mamayla doldurabilirsiniz.

Ayrıca ses kaydetme özelliği sayesinde her öğününden önce sizin sesinizi duyar. Olası bir elektrik kesintisi durumunda ise yedek batarya devreye girer. Böylece patili dostunuzun mamasız kalma ihtimali de ortadan kalkar!

Ürünü satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Avlanma içgüdüsünün en eğlenceli hâli, Dailytech otomatik LED interaktif kedi lazer oyuncağı:

Kedilerin lazer peşinden koşma sevdasını onlar için sınırsız bir eğlence hâline getiren Dailytech Otomatik LED Interaktif Kedi Lazer Oyuncağı, siz evde olmasanız da kendi kendilerine oyun oynamalarını sağlar. Oyuncak, avlanma içgüdülerine hitap eder ve hareketsiz kedileri harekete geçirerek obezite riskinin de önüne geçer.

Herhangi bir USB kablosuyla şarj edebileceğiniz Dailytech Otomatik LED Interaktif Kedi Lazer Oyuncağı, kedi ebeveynleri meşgul ya da yorgun olduğunda kedilerin en iyi arkadaşı hâline gelir.

Ürünü satın almak veya incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

#affiliate #işbirliği