Koronavirüs Nedeniyle Fareler Yamyamlığa Sürükleniyor

Uzmanlar, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle şehirlerin sokaklarında yaşayan farelerin aç kaldığını, aç kalan farelerin, yavrularını yemeye başladığını belirtiyorlar.

Koronavirüs salgınının yayılmasını engellemek için salgın görülen ülkelerde sert önlemler alınıyor. Alınan önlemlerin arasında insanların kalabalık şekilde bir arada bulundukları kafe, restoran gibi mekanların kapatılması da yer alıyor.

Salgın nedeniyle kafe ve restoran gibi işletmelerin kapatılması bu mekanların çöplerinden beslenen fare, kedi ve köpek gibi sokak hayvanların aç kalmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde aç kalan farelerin şehirlerin farklı mahallelerinde daha fazla sayıda görülmeye başladığını haberleştirmiştik. Şimdi de uzmanlar, aç kalan farelerin kendi yavrularını yemeye başladıklarını açıkladı.

Aç kalan fareler yamyamlığa başladılar

Kemirgenler konusunda uzman olan Dr. Bobby Corrigan, dünyada binlerce restoranın kapandığını ve bu mekanların yakınlarında onlarca yıldır restoranların atıkları ile beslenen farelerin kendi türlerini yemeye başladıklarını söylüyor.

Dr. Corrigan, NBC News’e yaptığı açıklamada, farelerin birbirleri ile kavga ettiklerini ve yetişkin farelerin artık yuvalarda bulunan yavru fareleri yemeye başladığını açıkladı. Corrigan, bütün memelilerin benzer açlık tabloları ile karşılaştığında benzer davranışları göstereceğini de sözlerine ekledi.

En güçlü farelerden oluşan fare ordusu

Mevcut durumda, koşullara ayak uydurabilen en güçlü fareler hayatta kalmaya devam edecekler. Dr. Corrigan, yeni bir fare ordusu ile karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Fareler için yaşanan açlık krizinin ardından karşımıza çıkacak olan fare ordusu, açlık krizini atlatmayı başaran güçlü farelerden kurulmuş olacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle insanların evlerinde kalması ve sokağa çıkma yasaklarının ilan edilmesi aynı zamanda farelerin sokaklarda daha fazla görülmesini de sağlıyor. Farelerin büyük sayılarda ortaya çıktığı anlar insanlar tarafında da görüntüleniyor. Geçtiğimiz günlerde ABD’nin New Orleans şehrinin bir mahallesinde sokakları ele geçiren farelerin görüntüleri sosyal medyada viral olmuştu.

Şimdi şehirlerin yöneticileri, sayıları gittikçe artan farelere karşı önlem almaya çalışıyor. Özellikle büyük şehirlerin yöneticileri, büyük fare orduları tehlikesine karşı yaratıcı önlemler almak için ellerinden geleni yapıyorlar.