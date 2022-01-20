‘Evrende Kaç Kara Delik Var?’ Sorusunun Cevabı Verildi

İtalya'daki Uluslararası İleri Araştırmalar Okulu tarafından yapılan yeni bir araştırma, evrende kaç adet kara delik olduğu sorusuna ilk cevaplardan birini verdi. Şoka uğratan bu cevap, yalnızca bir kategorideki kara delikleri kapsıyordu.

Bir zamanlar evrende hayatını sürdürmüş devasa kütleli yıldızların evrimlerinin son aşaması olan kara delikler, görülmesi ve haliyle bulunması oldukça zor olduklarından bizi bir konuda fikirsiz bırakıyorlar: Evrende kaç tane kara delik var? İşte bu sorunun cevabı, İtalya’daki Sissa (Uluslararası İleri Araştırmalar Okulu) tarafından yapılan çalışmayla bir nebze ortaya kondu.

Astrofizikçi Alex Sicilia ve ekibi tarafından yapılan çalışmada ekip, sadece tek veya ikili yıldızların evrimi yoluyla oluşan kara delikleri içeriyordu. Böylelikle ekip, evrenin ömrü boyunca Güneş kütlesinin 5 ila 160 katı arasındaki yıldızsal kara deliklerin doğum oranını hesaplayabildi. Ortaya çıkan sonuç, fazlasıyla şoke ediciydi.

"Evrende 40 kentilyon adet kara delik var"

Araştırmacılar, hesaplanan doğum oranı sayesinde bugün gözlemlenebilir evrende, yani çapı 93 milyar ışık yılı olan bir alanda yaklaşık 40 kentilyon, yani 40.000.000.000.000.000.000 (18 adet 0) yıldızsal kara delik olduğunu açıkladı. Bu yıldızsal kara deliklerin, yıldız kümelerindeki ikili kara delik birleşmeleriyle ortaya çıktığı belirtildi.

İşin daha büyüleyici ve bir yandan da korkutucu olan tarafıysa, bu sayının yalnızca bir kategorideki kara delikleri gösteriyor olması. Gökbilimciler, bugüne kadar kara delikleri yıldızsal, dev, orta ve ilksel (mikro) olmak üzere dört farklı kategoriye bölmüştü. Yanı bu sayı, doğrudan ‘kara delik’ olarak ele alındığında çok daha fazla olacaktır.