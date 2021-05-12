Acun Ilıcalı, Exxen isimli dijital içerik platformunun bayram haftası boyunca ücretsiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, Exxen'i 12-13-14 ve 15 Mayıs tarihlerinde tamamen ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Acun Ilıcalı'nın 2021'in başından beri hizmet vermekte olan Exxen, bayram haftasına özel olarak ücretsiz hale getirildi. Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamalara göre internet erişimi olan herkes, Exxen'i bayram haftası boyunca ücretsiz olarak kullanabilecek. Exxen'in bayram kampanyası, 12-13-14 ve 15 Mayıs günlerini kapsayacak.

Exxen'in bayram kampanyası, tüm içeriklere ücretsiz olarak erişilmesini sağlıyor. Böylelikle kullanıcılar, 2020 yılına damga vuran Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" isimli talk show programı başta olmak üzere platform için oluşturulan onlarca içeriğe ücretsiz olarak ulaşabilecekler. Peki tüketiciler, Exxen'in bayram kampanyasına nasıl dahil olabilecekler?

Exxen'in hafta boyunca devam edecek kampanyasına dahil olmak için yapmanız gerekenler

Eğer sizler de Exxen'in bayram haftası boyunca devam edecek olan ücretsiz içerik kampanyasından faydalanmak isterseniz, yapmanız gereken şeyler oldukça basit.

Öncelikle burada bulunan bağlantıyı kullanarak Exxen'in internet sitesine ulaşın.

bulunan bağlantıyı kullanarak Exxen'in ulaşın. Platformun ana sayfasında yer alan kampanya bölümünde, kutucuklarla belirtilmiş olan yerlere isim soy isim ve e-posta adres bilgilerinizi girin.

yer alan kampanya bölümünde, kutucuklarla belirtilmiş olan yerlere isim soy isim ve e-posta adres bilgilerinizi girin. " Bayram Sürprizinden Yararlan " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Açılan sayfada "BAYRAMDAEXXEN" kodunu kullanarak üyelik işleminizi tamamlayın.

İşte bu adımları takip ederek, Exxen'i hafta boyunca ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Süreç sona erdikten sonra normal fiyatlandırma durumunun devam edeceğini belirtelim.