Exxen üzerinden yayınlanan Beşiktaş ve Borussia Dortmund arasındaki maçın heyecanı devam ederken izleyiciler sorun yaşadıklarını belirtiyor. Benzer bir durum daha önce de yaşanmıştı.

Milyonlarca futbol aşığının heyecanla beklediği, Exxen üzerinden yayınlanan Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki maç heyecanla sürüyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi maçlarının bu platform üzerinden yayınlanacak olması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Platform, bugünse yeniden taraftarları üzdü.

Söz konusu maç oynanırken kullanıcılar, yaptığı paylaşımlarda platforma erişim sorunu yaşadıklarını ve dolayısıyla maçı izleyemediklerini söyledi. Bunun yanında maç sırasında aniden kesintilerle karşı karşıya kalanlar da bulunuyor. İşte sosyal medyada konu hakkında yapılan paylaşımlar:

Müşteri temsilcisine ulaşılamıyor, platforma erişilemiyor:

Hatayla karşılaşmadığını söyleyenler de vardı:

Siz maç sırasında erişim sorunu yaşadınız mı?