Exxen İzleyicileri Beşiktaş-Dortmund Maçını İzlerken Sorun Yaşıyor: İşte Gelen Tepkiler

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Exxen üzerinden yayınlanan Beşiktaş ve Borussia Dortmund arasındaki maçın heyecanı devam ederken izleyiciler sorun yaşadıklarını belirtiyor. Benzer bir durum daha önce de yaşanmıştı.

Milyonlarca futbol aşığının heyecanla beklediği, Exxen üzerinden yayınlanan Beşiktaş ile Borussia Dortmund arasındaki maç heyecanla sürüyor. Daha önce Şampiyonlar Ligi maçlarının bu platform üzerinden yayınlanacak olması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Platform, bugünse yeniden taraftarları üzdü.

Söz konusu maç oynanırken kullanıcılar, yaptığı paylaşımlarda platforma erişim sorunu yaşadıklarını ve dolayısıyla maçı izleyemediklerini söyledi. Bunun yanında maç sırasında aniden kesintilerle karşı karşıya kalanlar da bulunuyor. İşte sosyal medyada konu hakkında yapılan paylaşımlar:

exxen

Müşteri temsilcisine ulaşılamıyor, platforma erişilemiyor:

exxen

exxen

Exxen Twitter

Exxen Twitter

Exxen Twitter

Exxen Twitter

Exxen Twitter

Exxen Twitter

Exxen Twitter

Exxen Twitter

 

Exxen Twitter

Exxen Twitter

Hatayla karşılaşmadığını söyleyenler de vardı:

exxen

exxen

exxen

Siz maç sırasında erişim sorunu yaşadınız mı?
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