Acun Ilıcalı'nın yeni yılla birlikte hayata geçecek olan yayın platformu Exxen'de yayınlanacak olan yeni bir belgesel duyuruldu. Bu belgeselde milli takımın 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki hikâyesi izleyicilerle buluşturulacak.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak olan yayın platformu Exxen'de yer alacak olan içerikler birbiri arkasına açıklanmaya devam ediyor. Son olarak ünlü komedyen Tolga Çevik'in Tolgshow programı için bir fragman yayınlanmıştı. Şimdi de yeni bir belgeselin duyurusu yapıldı.

Exxen'in resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda, milli takımımızın yarı final oynadığı 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki hikâyesinin anlatılacağı "2008 Milli Takım Hikâyesi" belgeselinin duyurusu resmen yapıldı.

2008 Milli Takım Hikâyesi belgeseli Exxen'de yayınlanacak

2008 yılında düzenlenen, Avusturya ve İsviçre'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada milli takımımız Portekiz, Çekya ve İsviçre ile A Grubunda yer almıştı. İlk maçında Portekiz'e 2-0 kaybeden Türkiye, ikinci maçında İsviçre karşısında 1-0; üçüncü maçında Çekya karşısında 2-0 geriden gelip kazanarak 6 puanla grup ikincisi olmayı başarmıştı.

Türkiye, geriden gelme furyasını çeyrek finalde Hırvatistan'a karşı da yerine getirmişti. 119. dakikada 1-0 geriye düşen milli takım, 120+2'de beraberliği sağlamış ve heyecan dolu seri penaltı atışları sonrasında yarı finale çıkmayı başarmıştı. Turnuvanın bizim için en ironik tarafı ise şampiyona boyunca ilk golü atarak öne geçmeyi başardığımız tek maç olan yarı finaldeki Almanya maçını 90. dakikada gelen golle kaybetmiştik.

Yakın tarihte milli takımlar düzeyinde 2002 Dünya Kupası ile birlikte varlık ve başarı gösterebildiğimiz tek turnuva olan 2008 Avrupa Şampiyonası'nın bu hikâyesi, Exxen seyircilerine tekrar hatırlatılacak. Belgeselin, Exxen'in yayın hayatına başladığı gün mü yoksa ilerleyen günlerde mi seyircilere sunulacağı ise açıklanmadı.