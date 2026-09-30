Uzun zamandır yapay zekanın dünyayı nasıl değiştireceğini konuşuyoruz, ancak o gelecek çoktan geldi.

AI artık yalnızca içerik üretmiyor; iş akışlarını yönetiyor, analiz yapıyor ve karar süreçlerine doğrudan dahil oluyor.

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Peki, asıl büyük soruya gelelim: Teknolojinin kapasitesi bu baş döndürücü hızla büyürken insan, kurumlar ve eğitim sistemi aynı hızda dönüşebiliyor mu? Yapay zeka sizin yöneticiniz olabilir mi? Bir AI sizden daha yaratıcı bir fikir bulursa ne hissedersiniz? Ve en önemlisi, o masadaki son kararı kim vermeli: İnsan mı, AI mı?

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Düşünün; bundan sadece birkaç yıl önce "Yapay zeka benim yerime toplantı notu çıkarıp strateji çizecek" deseler muhtemelen abartılı bir bilim kurgu senaryosu dinlediğimizi düşünürdük.

Bugün ise algoritmalar, iş görüşmelerinin ilk elemesini yapacak kadar hayatımızın merkezine yerleşti. Sistemlerimize o kadar hızlı entegre oldular ki, teknoloji durmadan bir üst versiyona güncellenirken biz kendi "işletim sistemimizi", yani insan doğasını, alışkanlıklarımızı ve kurumsal reflekslerimizi aynı hızda güncelleyemiyoruz.

İşte tam da bu noktada, geçmişte Endüstri 4.0 ile üretimin dönüşümünü, Toplum 5.0 ile de teknolojinin sosyal refah için kullanımını konuştuktan sonra yepyeni bir duvara tosluyoruz.

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Gerçekten bir robot doktora gözü kapalı güvenir misiniz? Ya da çocuğunuzun öğretmenlerinden birinin yapay zeka olması sizi rahatsız eder mi? Teknoloji bizi daha hızlı ve verimli kılıyor olabilir ama insanın o eşsiz yeteneği olan "anlam yaratma" işini makinelere devretmek, bizleri yavaş yavaş sistemin pasif izleyicileri yapma riskini de beraberinde getiriyor.

Mesele artık sadece "Hangi yeni yapay zeka aracını kullanmalıyım?" değil; "İnsan bu yeni dünyada nasıl yaşayacak, nasıl üretecek ve nasıl anlam yaratacak?" sorusuna dönüştü. İş dünyasında, eğitimde ve sosyal hayatta yapay zeka ile aynı masaya oturan insanın, kendi değerini ve sınırlarını yeniden tanımlaması şart. Kısacası, teknolojiyle birlikte yaşamaya, çalışmaya, karar vermeye ve üretmeye tam anlamıyla hazır olmazsak, o çok konuşulan geleceğin şekillendiricisi değil, sadece sıradan bir figüranı olacağız.

Humanity 6.0: İnsan Odaklı Bir Gelecek

Türkiye Innovation Week 2026 (TIW26), klasik teknoloji etkinliklerindeki teknoloji klişelerinden uzaklaşarak bu yıl çok daha gerçek ve bize dokunan bir tema ile geliyor: Humanity 6.0. TIW26, sorulan bu soruları insan merkezli bir gelecek tartışmasına dönüştürüyor.

Ana sahnede gerçekleşecek oturumlardan bazıları şunlar:

Humanity 6.0: AI Çağında İnsan Neden Yeniden Merkezde?

Gerçekliğin Krizi: Neye, Kime, Nasıl Güveneceğiz?

Şirketin Yeni Organigramı: İnsanlar ve Yapay Zekâ Ajanları Bir Arada

Agentic AI: İçerik Üretmekten İş Yapmaya

Bilginin ve Öğrenmenin Değişen Rotası: Geleceğin İnsanını Nasıl Yetiştireceğiz?

Kararı Kim Verecek? İnsan mı, Makine mi?

Gen Z Stage: Gençler Sadece Çalışan Değil, Üretici Olacak

Gençlerin geleceğin yalnızca çalışanları değil, üreticileri ve kurucuları olduğu gerçeği Gen Z Stage'de güçlü bir şekilde vurgulanıyor. Bu sahnede birbirinden farklı alanlarda ufuk açıcı tartışmalar yürütülecek. Öne çıkan

Made in Türkiye:

Yaratıcı Ekonomi

Global Yetenek

İnsan + Yapay Zekâ İşbirliği

Sadece Geleceği Konuşma, Araçlarını Kullanmayı Öğren!

Etkinliğin en çok dikkat çeken kısımlarından biri de Masterclass programı. Bu bölümün ana mesajı çok net: "TIW26 geleceği yalnızca konuşmuyor; geleceğin araçlarını kullanmayı da öğretiyor."

Peki katılımcıları ne tür Masterclass etkinlikleri bekliyor?

Google Gemini ile Video Üretimi

Coderspace Masterclass

Lovable – Kodsuz Web Sitesi ve Uygulama Geliştirme / Masterclass

Canva – Yapay Zekâ ile Dijital İçerik Üretimi

Claude ile AI İş Akışları Kurma

Genspark ile Araştırma ve Sunum Tasarımı

Kısacası TIW26 sadece dinlenen değil; öğrenilen, denenen, üretilen ve bağlantı kurulan çok katmanlı bir inovasyon platformu. Teknoloji bu yeni döneme çoktan hazır; peki insanlık hazır mı?

Türkiye Innovation Week 2026

15–17 Ekim 2026

Haliç Kongre Merkezi

Programı keşfetmek ve kayıt olmak için hemen resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.