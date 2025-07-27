Samsung'un gelecek yılın Ocak ayında tanıtacağı Galaxy S26 serisinde kullanılacak olan Exynos 2600 işlemcisinin 3DMark sonucu ortaya çıktı.

Samsung'un en yeni işlemcisi Exynos 2600 hakkında bazı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni detaylara göre şu aşamada Exynos 2600'ın performansının yanına yaklaşabilen herhangi bir işlemci olmayacak gibi görünüyor.

X üzerinden paylaşılan bir görsele göre Exynos 2600, 3DMark’ın Steel Nomad Light testinde 3.135 puan almış durumda. Bu da günümüzün en iyi mobil işlemcisi olarak kabul edilen Snapdragon 8 Elite işlemcili telefonların ortalamasından yaklaşık %15 daha yüksek bir skor elde ettiği anlamına geliyor.

Exynos 2600'ün 3DMark test sonucu:

Tabii burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bu test büyük ihtimalle masaüstü benzeri, daha iyi soğutma sistemine sahip bir ortamda yapılmış. Bu da işlemcinin gerçek hayattaki performansından daha yüksek sonuçlar vermesine neden olabiliyor. Geçmişte buna benzer örnekler gördüğümüzden şimdilik net bir şey söylemek güç.

Ayrıca işlemci henüz nihai sürümüne ulaşmış değil. Samsung’un Exynos 2600'ü 2026 başında Galaxy S26 serisiyle piyasaya sürmesi bekleniyor ve o zamana kadar ihtiyaçlar doğrultusunda saat hızlarında ya da genel performansta bazı değişiklikler görebiliriz. Üstelik Qualcomm da o tarihlerde yeni nesil Snapdragon 8 Elite 2’yi tanıtmış olacak.

Kısacası Exynos 2600 gerçekten Qualcomm’u geçecek mi bunu söylemek için henüz erken ama şimdiden Samsung'un iddialı bir işlemci getirmek için kolları sıvadığını söyleyebiliriz.