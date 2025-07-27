Samsung'un gelecek yılki amiral gemisi modeli Galaxy S26 Ultra'nın tasarımı ilk kez bu denli net bir şekilde ortaya çıktı. Peki ne gibi değişiklikler var?

Samsung’un önümüzdeki yılki amiral gemisi olan Galaxy S26 Ultra’nın konsept görselleri internete sızdı. Henüz resmî görseller bunlar olmasa da telefonun kanlı canlı olarak nasıl görüneceğine dair ilk kez bu kadar net bir görüntüye sahibiz.

Yeni sızan görsele göre telefonun arkasındaki kamera dizilimi biraz değişmiş. Yine üçlü kamera (ana, ultra geniş ve periskop telefoto) var ama bu sefer hafif çıkıntılı, oval şekilli bir modülün içine yerleştirilmiş. Bu tasarım, Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy S25 Edge modellerine de benziyor.

Samsung Galaxy S26 Ultra işte böyle görünecek:

Görselin kaynağı daha önce de sızıntılarıyla bilinen Ice Universe. Belirttiğine göre telefonun tasarımı büyük ölçüde bu şekilde olacak. Samsung’un bu yeni kamera dizilimiyle daha büyük lenslere yer açmaya ve cihazı daha ince yapmaya çalıştığı düşünülüyor.

Donanım tarafında ise Galaxy S26 Ultra’nın yeni ve daha güçlü bir ana kamerayla (HP2+) gelmesi bekleniyor. Kamera sensörü de daha büyük, diyafram açıklığı da daha geniş olacak. Batarya ise yine 5.000 mAh olacak ama hızlı şarj 65W’a yükselecek. Telefonun kalbinde ise Snapdragon 8 Elite 2 yer alacak.

Peki siz Galaxy S26 Ultra'nın tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.