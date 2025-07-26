Samsung'un yaklaşmakta olan uygun fiyatlı telefonu Galaxy A07, Google Play Console veri tabanına eklendi. Hâl böyle olunca telefonun tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, çok büyük bir olasılıkla eylül ayı içerisinde uygun fiyatlı yeni telefonu Galaxy A07'yi duyuracak. Bugüne kadar hakkında çok fazla bilgi paylaşılmayan telefon, an itibarıyla bazı özellikleri ve tasarımıyla gündeme bomba gibi düşmüş durumda.

Samsung, Galaxy A07 modelini Google Play Console veri tabanına ekledi. Bu da telefonun temel özelliklerini ve tasarımını ortaya koydu. Paylaşılan bilgilere baktığımızda Galaxy A07'nin hem modern bir tasarıma sahip olacağını hem de günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayabileceğini görüyoruz.

Karşınızda Samsung Galaxy A07

Samsung Galaxy A07, geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy A06'da olduğu gibi çentikli bir ekranla gelecek. Telefonun arka kısmında ise dikey olarak yerleştirilmiş ikili kamera kurulumu göreceğiz. Bu kamera kurulumu, Galaxy S25 Edge ve Galaxy Z Fold/Flip ailesinde olduğu gibi bir çerçeve içerisine alınacak.

Google Play Console verilerine göre Samsung Galaxy A07, MediaTek'in Helio G99 işlemcisinden güç alacak. 6 GB RAM ile desteklenecek akıllı telefon, Android 15 ile çalışacak. Telefonun diğer özelliklerini ise çok büyük olasılıkla gelecek ay içerisinde öğrenme imkânı yakalayacağız. Bakalım Türkiye'ye de gelecek Galaxy A07'nin fiyatı ne kadar olacak...