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Eylül 2026'da Vizyona Girecek Filmler: Bu Ay Neler Var?

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Eylül, sinemaseverler için harika geçecek. Sizin için bu ay vizyona girecek filmleri derledik.

Eylül 2026'da Vizyona Girecek Filmler: Bu Ay Neler Var?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yazın son ayı ağustosu geride bırakırken sinemaseverler gözünü eylüle çevirmiş durumda. Öyle ki ağustos da dolu dolu geçen bir ay olacak. Peki Eylül 2026’da hangi filmler vizyona girecek?

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Bu içeriğimizde sizin için Eylül 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Fall 2, Resident Evil, Avengers Endgame'den yeni sahneler içeren Encore gibi filmler bu ay sinemalardan izlenebilecek.

4 Eylül'de vizyona girecek filmler

  • Fall 2: Ölümcül Tırmanış
  • Dondurmacı
  • Çılgın Böcekler
  • Saldırı
  • Azem 6: Mühür
  • Doraemon: Yeni Nobita Ve Şeytanların Denizaltı Kalesi

11 Eylül'de vizyona girecek filmler

  • Sınırsız
  • Kanlı Körfez
  • Aşkın Büyüsü 2
  • 12 Savaşçı
  • Lovitler ile Keloğlan: Mithrasın Sırrı
  • Ayağını Denk Al
  • Baab: Cinler Alemi
  • Konu Ne?
  • Konuşan Hayvanlar
  • Şahin ve Kanarya
  • Sınırsız
  • Kanlı Körfez
  • İçimdeki Yabancı
  • Arınma
  • İbret 2: Lanetli Kız

18 Eylül'de vizyona girecek filmler

  • Resident Evil
  • Kumar
  • Melodi ve Neşeli Notalar
  • Macera Diyarı: Gizemli Taşlar
  • Tek Başına
  • Okay! Madam 2
  • Tavuk
  • The Weight
  • Kehanet
  • Ayı Kardeşler: Macera Ekibi

25 Eylül'de vizyona girecek filmler

  • İsyan
  • Damat Mektebi
  • Charlie Harpe
  • Kartopu Oyunları
  • Kediler Firarda: Mısır Operasyonu
  • Groove Tails
  • Avengers Endgame: Encore
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