Yazın son ayı ağustosu geride bırakırken sinemaseverler gözünü eylüle çevirmiş durumda. Öyle ki ağustos da dolu dolu geçen bir ay olacak. Peki Eylül 2026’da hangi filmler vizyona girecek?
Bu içeriğimizde sizin için Eylül 2026 boyunca vizyona girecek tüm filmleri hafta hafta derledik. Fall 2, Resident Evil, Avengers Endgame'den yeni sahneler içeren Encore gibi filmler bu ay sinemalardan izlenebilecek.
4 Eylül'de vizyona girecek filmler
- Fall 2: Ölümcül Tırmanış
- Dondurmacı
- Çılgın Böcekler
- Saldırı
- Azem 6: Mühür
- Doraemon: Yeni Nobita Ve Şeytanların Denizaltı Kalesi
11 Eylül'de vizyona girecek filmler
- Sınırsız
- Kanlı Körfez
- Aşkın Büyüsü 2
- 12 Savaşçı
- Lovitler ile Keloğlan: Mithrasın Sırrı
- Ayağını Denk Al
- Baab: Cinler Alemi
- Konu Ne?
- Konuşan Hayvanlar
- Şahin ve Kanarya
- Sınırsız
- Kanlı Körfez
- İçimdeki Yabancı
- Arınma
- İbret 2: Lanetli Kız
18 Eylül'de vizyona girecek filmler
- Resident Evil
- Kumar
- Melodi ve Neşeli Notalar
- Macera Diyarı: Gizemli Taşlar
- Tek Başına
- Okay! Madam 2
- Tavuk
- The Weight
- Kehanet
- Ayı Kardeşler: Macera Ekibi
25 Eylül'de vizyona girecek filmler
- İsyan
- Damat Mektebi
- Charlie Harpe
- Kartopu Oyunları
- Kediler Firarda: Mısır Operasyonu
- Groove Tails
- Avengers Endgame: Encore