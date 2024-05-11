90'lı yıllara damgasını vuran ve herkesi kendinden bahsettirmeyi başaran Williams FW15C; sınırsız vitesi sayesinde ilklere imza atıyordu ancak onun hızını kesen şey, yasaklanması oldu.

"Küçük Airbus" olarak adlandırılan ve son derece gelişmiş teknolojilerle donatılan Williams Renault FW15C, gelmiş geçmiş en iyi F1 araçlarından biriydi.

Ünlü Formula 1 yarışçısı Alain Prost ile 1993 yılında şampiyonluğa ulaşmıştı ancak bu başarı çok uzun sürememişti çünkü yönetim, sonsuz vites sistemi gibi ileri seviye özelliklerinden hoşlanmamıştı.

FW15, 1993 sezonunun başında, FW15C olarak piste ilk çıkışını yapmıştı.

Birlikte şampiyonluğa ulaştığı Alain Prost gibi sürücülerle büyük başarılar elde eden araç, “küçük Airbus” adının hakkını veriyordu. En gelişmiş elektronik cihazlarla tasarlanmıştı.

Önceki modeline göre aerodinamik, %12 oranında iyileştirilmişti. Aktif süspansiyon sistemi sayesinde aracın yüzeydeki eğim ve yüksekliği devamlı ayarlanıyor, virajlarda ve düz yollarda stabilite artıyordu. Çekiş kontrol sistemi ise tekerlerin patinajını önleyerek ivmeyi dengeliyordu. En önemli özelliklerinden biri de otomatik vites sistemiydi.

Vites sistemini bu kadar önemli yapan şey neydi?

CVT şanzıman, otomatikti. Formula 1 aracının dişlilerini oynatıp sürekli 13800 RPM’de (dakikadaki devir sayısı) çalışmasını sağlıyordu. Sürücünün vites değiştirmekle uğraşmasına gerek yoktu.

Araç bu vites sayesinde rakiplerinin yanında epey avantajlı kalıyordu. Nicel bir veri söyleyecek olursak, tur başına 2.5 saniye bindiriyordu.

Formula 1 yönetimi, bu durumu pek hoş karşılamadı.

FIA (Uluslararası Otomobil Federasyonu), aktif süspansiyon, otomatik vites ve çekiş kontrolü gibi özellikleri yasakladı. Böylece sınırsız şanzımanlı FW15C de otomatik olarak yasaklanmış oldu.

Bu yasakların ardından pistlerdeki teknolojik olarak daha gelişmiş araçların yerini, basit araçlar aldı. Sizce yasaklamakta haklılar mıydı yoksa yarışlarda bu teknolojilere izin verilmeli mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz.

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