Facebook’tan Afrika’ya 37 Bin Kilometre İnternet Altyapısı

Dünyanın en büyük sosyal medya kuruluşu olan Facebook, internet konusunda en geride kalmış bölgelerden olan Afrika’ya altyapı kurulması için öncülük edecek. Firma, 6 telekomünikasyon şirketiyle birlikte kıtaya 37 bin kilometrelik altyapı hazırlayacak.

Bilişim teknolojileri dünyanın geniş bir kısmında kullanılıyor olsa da aynısını Afrika’nın tamamı için söylemek pek de mümkün değil. Kıtanın genel imkânsızlıkları nedeniyle teknoloji altyapısı oldukça kötü durumda.

Bölge için üretilen ucuz ve basit teknolojik cihazların tam verimlilikle kullanılmasının önündeki en temel engellerden biri de internet altyapısının oldukça yetersiz olması. Telekomünikasyon şirketleri ve Facebook, bu sorunu çözmek adına adımlar atmaya hazırlanıyor.

Afrika’ya 37 bin kilometrelik altyapı:

Vodafone, Çin’den Mobil International, Mısır’dan Telecom gibi şirketler ve Facebook tarafından yapılacak olan çalışmaya '2Africa' adı verildi. Bu proje kapsamında, kıtanın kıyıları boyunca deniz altından 37 bin kilometre boyunca internet kablosu çekilecek.

Deniz altı internet hattının döşemesini Alcatel Submarine Networks gerçekleştirecek. Hat, İspanya’dan başlayacak ve Süveyş Kanalı’nın altından geçerek kıtanın doğusuna yönelecek. Güneye doğru kıta boyunca uzayacak olan hat, Ümit Burnu’ndan döndükten sonraysa kıtanın batısını saracak. Hattın diğer ucuysa İngiltere’de son bulacak.

Facebook projeden umutlu:

Facebook’un yöneticileri arasında yer alan Najam Ahmed, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Ahmed’e göre bu proje; Afrika ve Orta Doğu’nun internet bağlantısını büyük ölçüde iyileştirecek. Ayrıca bölgede yükselen dijital ekonomide internet genişlemesinin desteklenmesinde de önemli bir adım atılacak.

Projenin 2024 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Projede 16 farklı Afrika ülkesine toplamda 21 çıkış verilecek. Bu ülkelerdeki hizmet sağlayıcılarının da yapılan açıklamaya göre 'tarafsız veri merkezlerine veya açık erişimli kablo istasyonlarına adil ve eşit temelde kapasite kazandıracağı' ifade edildi.

Facebook’un kıtada daha önce de Güney Afrika, Uganda, Nijerya ve Demokratik Kongo’da da çeşitli yatırımlar ve altyapı iyileştirmeleri yaptığı biliniyordu. Görünüşe bakılırsa sosyal medya devi, kıta boyunca etkinliğini artırmaya devam etmeyi planlıyor..