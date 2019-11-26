Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olan Facebook, kullanıcıların anket doldurarak para kazanabilecekleri Viewpoints adlı bir pazar araştırması uygulaması yayınladı. Uygulama ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Son dönemde yaşadığı gizlilik ve güvenlik skandallarıyla hem kullanıcı hem de prestij kaybı yaşayan Facebook, insanları yeniden platforma çekebilmek için yeni yollar deniyor. Bunlardan bir tanesi de, Viewpoints. ABD’li sosyal medya devinin bugün itibarıyla yayınladığı pazar araştırma uygulaması, kullanıcılara katıldıkları anketler karşılığında para kazanma şansı veriyor.

Facebook Viewpoints'e katıldıktan sonra ad, e-posta adresi, ikamet ettiğiniz ülke, doğum tarihi ve cinsiyet gibi bilgileri girmeniz gerekiyor. Tabii, eğer halihazırda bir Facebook hesabınız varsa, söz konusu bilgilerin çoğu otomatik olarak doldurulacaktır. ABD’li şirket daha sonra 'Programs' olarak adlandırılan kısa anketlere katılmanızı isteyecek.

Facebook Viewpoints uygulaması böyle görünüyor:

Burada yeterince puan toplamanız durumunda, Facebook size belli miktarlarda ödeme yapacak. Örneğin; 1.000 puan aldığınızda bunun size geri dönüşü 5 dolar olacak. Şirket her ne kadar sürece ışık tutan bir video yayınlasa da, dolduracağınız anketten maksimum ne kadar puan kazanabileceğiniz henüz belli değil.

Yukarıdaki ekran görüntülerinde, 83 sorudan oluşan 15 dakikalık bir ankete katılarak 1.000 puan kazanmanın mümkün olduğunu görüyoruz; ancak tüm anketlerin bu kadar uzun sürmesi beklenmiyor. Viewpoints ile elde edilecek verilerin Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi hizmetlerini geliştirmek için kullanacağını söyleyen sosyal medya devi, kullanıcı bilgilerini sorumlu bir şekilde ele alacaklarını ve üçüncü taraflara satmayacaklarını taahhüt ediyor.

Facebook’un veri yönetimi konusundaki skandallarla dolu sicilini göz önüne aldığımızda, bu söz pek de güven vermese gerek. Facebook Viewpoints’e şu an için yalnızca ABD’deki 18 yaş ve üstü kullanıcılar katılabiliyor. Fakat şirket, söz konusu uygulamayı gelecek yıl farklı ülkelerde de kullanıma sunacağını söylüyor. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin olup olmayacağını ise zamanla göreceğiz.

Facebook Viewpoints ile ilgili daha fazla bilgi için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz: