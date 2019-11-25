Bugüne kadar Instagram, Twitter gibi sosyal medya ağlarının karanlık modları kullanılabilir hale geldi. Bugün ortaya çıkan ekran görüntüleri ise Facebook’un Android uygulaması için karanlık modu bazı kullanıcılara sunduğunu ortaya çıkardı.

Android 10'un sistem genelinde karanlık mod sunmasıyla birlikte üçüncü parti uygulamaların karanlık moda geçişi hız kazanmış durumda. Facebook’un yeni bir karanlık modunun olacağı bir süredir zaten biliniyor. Ancak şu ana kadar somut bir adım atıldığı görülmemişti. Bugün çevrimiçi olarak paylaşılan ekran görüntüleri ise durumu tamamen değiştiriyor.

Android Police internet sitesi, Facebook’un Android uygulaması için karanlık modunun göründüğünü açıkladı. Reddit’te ortaya çıkan bir raporda Facebook’un karanlık modundan bahsediyordu. Şimdi de Twitter’da iki kullanıcı Facebook’un karanlık modundan bir görüntü paylaştı. Facebook’un karanlık modu ile ilgili tweette, Facebook’un karanlık modunu hangi kapsamda test ettiği belirtilmedi.

Facebook’un karanlık mod üzerinde aylardır çalıştığı biliniyor. Ancak sosyal medya devi, WhatsApp için yaptığı gibi kullanıcılara sunmadan önce karanlık modu içinde uzun bir test süreci uyguluyor. Bazı kullanıcılar için özelliğin test edildiğini görmek Facebook’un karanlık modunun yayınlanması için fazla bir zaman olmadığını gösteriyor olabilir.