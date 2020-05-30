Sosyal paylaşım platformu denilince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi olan Facebook çok takip edilen sayfalarla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Dev isim bundan sonraki süreçte popüler sayfaların arkasındaki kişilerin kimliğini doğrulama yoluna gideceğini aktardı.

Sosyal medya platformları zaten hayatımızın oldukça içindeydi ancak koronavirüs pandemisi sebebiyle bu platformlar yaşamımıza iyice dahil olmayı başardı. Evde kalınan günlerde dışarıya açılan bir pencere olarak kabul edilen bu platformlar üye sayılarını katlayarak artırdı. Bu platformlardan bir tanesi de en büyükler arasında sayılan Facebook. Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg her geçen gün büyüyen yapının zarar görmemesi adına bazı yeni doğrulama adımları getirileceğini açıkladı.

Zuckerberg’in bahsettiği doğrulama adımları aslında bireysel kullanıcılardan çok popüler sayfaların arkasındaki kişileri ilgilendiriyor. Yüz binlerce kişinin takip ettiği sayfaları yönetenlerin ne gibi bir amaç taşıdığının bilinmesi gerektiğini savunan yönetici bu işlemin yakın zamanda yapılmaya başlanacağını duyurdu. Zuckerberg’in bu açıklamasının hızla yaklaşan 2020 yılı Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri yüzünden verilmiş bir karar olduğu konuşuldu.

Kimliklerin doğrulanması önemli:

Sayfa yöneticilerinin kimlik bilgilerinin aslında kim olduklarından daha çok seçimle ilgili herhangi bir kampanyanın parçası olup olmadıklarının anlaşılabilmesi bakımından alınacağı yorumları yapıldı. Açıklamanın geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Trump’ın Twitter’a karşı başlattığı kavganın sonrasında gelmesi manidar bulundu. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg verdiği röportajda sosyal ağların ve genel olarak özel şirketlerin hakikat hakemliğine soyunmaması gerektiğini ancak gelinen noktada bazı müdahalelerin de yapılması gerektiğini vurguladı.

Zuckerberg aynı zamanda siyasi konuşmaların demokrasinin en hassas parçalarından biri sayıldığını ve bu anlamda politikacıların ağzından çıkan her sözün çok önemli olduğunu da belirtti. Yapılan açıklama bakıldığında şirketin platform üzerinde yayınlanan içeriklerin gerçek kişiler tarafından paylaşılıp paylaşılmadığına oldukça önem verdiği yorumları yapılıyor. Kimlik doğrulama işlemine öncelikle viral hale gelen geniş kitleye sahip hesaplarla başlanacağı söyleniyor.

Yapılacak doğrulama sonucunda testi tamamlayan hesapların aynı şekilde devam edebileceği, kimlik doğrulamasında başarısız olan hesaplar içinse farklı bir yol izleneceği aktarılıyor. İkinci seçeneğin gerçekleşmesi durumunda Facebook o hesaplardan gönderilen içeriğin görünürlüğünü kısıtlayacak ve viral hale gelme şansını azaltmış olacak.