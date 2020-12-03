Facebook, önümüzdeki haftadan itibaren uygulanmaya başlayacak COVID-19 aşılarından önce yanlış bilgi politikaları ile ilgili bir düzenleme yaptı. Teknoloji devi, COVID-19 aşıları hakkında verilen yanlış bilgileri platformdan kaldıracağını açıkladı.

İnternet ortamı içerisinde birçok bilginin olduğu ve ne yazık ki bu bilgilerin doğruluğundan çoğu zaman emin olamadığımız bir yer. Özellikle Facebook gibi dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarında herkesin bilgi paylaşabildiği göz önüne alındığında bilgi kirliliğinin önüne geçmek hayli zor gibi gözüküyor.

Yanlış olmasına rağmen insanlar bu tarz platformlarda birçok kişi tarafından paylaşılan bilgilere inanabiliyor. Facebook, bu tarz durumların önüne geçmek için yanlış bilgilendirme hakkındaki politikalarını yeniden düzenledi. Önümüzdeki hafta itibariyle başlayacak olan COVID-19 hakkındaki yalan ve/veya yanlış bilgiler, platformdan kaldırılacak.

Facebook ve Instagram'da yanlış COVID-19 bilgileri silinecek:

Hem Facebook hem de Instagram platformlarında bu zamana kadar COVID-19 ile ilgili yanlış birçok bilginin silindiğini belirten şirket, aynı zamanda aşıyla ilgili komplo teorilerini ve bu tarz bir aşının var olmadığını belirten paylaşımları da sileceğini açıkladı. Yani COVID-19 aşıları hakkında verilen yanlış bilgilerin yanı sıra komplo teorileri veya aşıyı ve tedaviyi yalanlayan, bunlara karşı gelen kişilerin de paylaşımları silinecek. Bundan önce de Facebook, Ekim ayı itibariyle insanları aşıdan caydıran reklamları platformdan kaldırmıştı ve bu tarz reklamların yayınlanmasını yasaklamıştı.

Şu ana kadar üç adet COVID-19 aşısı geliştirildiği biliniyor. Bunlar Pzifer, Moderna ve Astra Zeneca tarafından üretilen ve denemelerinde başarılı olan aşılar. Yine de böyle ciddi bir hastalığın aşısına bile karşı olan bazı gruplar bulunuyor. Bu durumda devletler, sağlık otoriteleri ve sosyal medya platformları insanları doğru şekilde yönlendirmek için büyük bir çaba içerisine giriyor.