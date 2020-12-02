İngiltere, Pfizer ile BioNTech'in COVID-19 Aşısını Onayladı

Aşılama planlarını hızlandırmak isteyen İngiltere, Pfizer ile BioNTech'in ortak geliştirdiği COVID-19 aşısı için onay verdi. Aşılama çalışmalarının gelecek hafta başlaması bekleniyor.

ABD’li ilaç şirketi Pfizer ile kurucuları arasında Türk bilim insanlarının bulunduğu Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech, geçtiğimiz ay gerçekleştirmiş oldukları açıklama ile geliştirdikleri COVID-19 aşısının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurmuşlardı.

Aşı henüz dünya genelinde bir onay almamış olsa da İngiltere’nin ilaç ve tedavilere onay veren denetleyici kuruluşu olan İlaç ve Sağlık Bakımı Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), Pfizer/BioNTech’in COVID-19 aşısının acil durumlarda kullanımına onay verdiğini duyurdu.

İngiltere, 2020 sona ermeden aşılama çalışmasına başlayacak

İngiltere, söz konusu aşı için Pfizer’e daha önce 40 milyon doz sipariş vermişti. Bu siparişlerden 10 milyon dozun yıl sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, gelecek hafta 800 bin aşının ülkeye ulaşacağını ve aralık ayı boyunca aşının üretim hızına bağlı olarak da teslimatların süreceğini ifade etti.

İngiltere Sağlık Bakanı’na göre aşılama çalışması, öncelikli olarak yüksek risk grubunda olan kişiler, yaşlılar ve bakım evlerinde kalan kişilerle gerçekleştirilecek. Hancock’a göre aşı, 21 gün arayla enjekte edilecek iki doz halinde verilecek.