Instagram, uygulamaya eklemeyi planladığı üç yeni özellik üzerinde test çalışmalarına başladı. Takma Ad, Yakında ve Sevgi Animasyonu olarak adlandırılan yeni özellikler, Instagram'ın kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor.

Instagram, yüz milyonlarca aktif kullanıcısıyla dünyanın en popüler görsel içerik paylaşım platformu konumunda. İlk olarak fotoğraf paylaşmak için geliştirilen Instagram, zaman içinde kazandığı yeni özelliklerle daha fazla kullanıcıya ulaşmayı başardı. Özellikle Hikayeler gibi önemli özellikler, kullanıcıların günlük hayatının parçalarından biri haline geldi.

Instagram, kullanıcılarına sürekli olarak yeni özellikler sunarak sosyal medya ağındaki kullanıcılarını memnun etmeye çalışırken aynı zamanda da daha fazla kullanıcıya ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle Instagram geliştiricileri, sürekli yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Şimdi ise şirketin üzerinde testlere başladığı üç yeni özellik ortaya çıktı. Takma Ad, Yakında ve Sevgi Animasyonu olarak adlandırılan yeni özellikler, kullanıcıların uygulama deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek. Özellikle Takma Ad özelliği, kullanıcıların yakın arkadaşları ya da sevdiklerine özel takma adlar belirlemesine izin vererek Instagram için beklenmedik bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Takma Ad

Üzerinde geliştirme çalışması devam eden özelliklerden ilki, “takma ad” olarak adlandırılıyor. Takma ad ile mesajlaştığınız kişiye özel bir takma ad belirleyebileceksiniz. Seçenekler kısmında yer alacak bir butonla kullanılabilecek takma ad, sadece ismi veren kullanıcı tarafından görülebilecek. Özel bir takma ada sahip olan kullanıcılar, uygulama içi ve bildirimlerde bu ad ile gösterilecek.

Yakında

Instagram uygulaması içinde bulunan kamera uygulaması ile çekilen fotoğrafların depolanması için yeni bir özellik geliyor. Yakında olarak isimlendirilecek yeni özellikle Instagram’ın kamera uygulaması ile çekilen fotoğraflar daha sonra kullanılmak üzere düzenlenip kaydedilebilecek. Yakında bölümüne kaydedilen fotoğraf ve videolar 7 gün boyunca tutulacak ve 7 günün sonunda otomatik olarak silinecek.

Sevgi Animasyonu

Instagram, gönderilen veya alınan mesajlarda kullanılacak yeni bir beğenme animasyonu üzerinde de çalışmaya devam ediyor. Sevgi Animasyonu olarak adlandırılan özellik ile gönderilen veya alınan bir gönderi beğenildiğinde ekranda onlarca kalpten oluşan bir animasyon görünecek.

Instagram’ın geliştirme çalışmalarına devam ettiği bu özelliklerin önümüzdeki güncellemelerde yer alması bekleniyor. Ancak son karar yine de Instagram’ın. Daha önce de olduğu gibi geliştirilen bir özellik kullanılmadan kenara kaldırılabilir.