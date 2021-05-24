Instagram, kurumsal hesaplar ile içerik üreticilerinin Reel videolarıyla ilgili detaylı istatistikler sunacağını açıkladı. Platformdaki canlı yayınlar için de benzer bir yenilik getirecek platform, böylelikle profesyonel kullanıcıların tüm kullanıcılara en verimli şekilde ulaşmasını sağlayacak.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Instagram, içerik üretici ve kurumsal hesap sahiplerini ilgilendiren yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Platform için geliştirilmekte olan bu özellik, kullanıcıların Reels videoları ile ilgili istatistiklere ulaşmalarını sağlayacak. Daha önce normal paylaşımlar için detaylı analizler gören kullanıcılar, özelliğin kullanıma sunulması ile bu işlemi Reels videoları için de yapabilecekler.

Aslına bakacak olursak Instagram kullanıcıları, bazı paylaşımları için zaten istatistikleri görüntüleyebiliyorlar. Yani geliştirilmekte olan yeni özellik, yalnızca mevcut özelliğin kapsamını genişletmiş olacak. Üstelik bu bölümde kullanıcılara verilen bilgiler de daha fazla detaylandırılacak. Mesela bir kurumsal kullanıcı ya da içerik üretici, hangi paylaşım türünün takipçilerini daha fazla etkilediğini bile görüntüleyebilecek.

Reels videoları için 6 istatistik kategorisi sunulacak

Instagram tarafından yapılan açıklamalara göre işletme sahipleri ya da içerik üreticileri, paylaştıkları Reels videoları için oynatma sayısı, ulaşılan hesaplar, beğeniler, yorumlar, kaydetmeler ve yeniden paylaşımlar olmak üzere 6 ana kategoride detaylı bilgi sahibi olabilecekler. Ancak platform, yalnızca bu yenilikle yetinmeyecek. Geliştirilme aşamasında olan yeni özellik, Instagram'da yapılan canlı yayınlar için de eş zamanlı maksimum izleme sayısı, ulaşılan hesaplar ve yorumlar gibi detayları gösterebilecek.

Bu arada Instagram'ın mevcut istatistik özelliği, içerik üreticilerine belirli zaman aralıklarındaki profil istatistiklerini sunabiliyor. Öyle ki kullanıcılar, mevcut koşullarda son 7 gün ya da son 30 gündeki hesap istatistiklerini takip edebiliyorlar. Bunun da birkaç ay içerisinde değişeceğini açıklayan Instagram, kullanıcılara yeni zaman dilimi aralıklarının sunulacağını ifade ediyor.