Nieman Gazetecilik Vakfı, Facebook ile ilgili hazırladığı kapsamlı analizde teknoloji devinin medya ve haberciliğe karşı olumsuz bir tavır sergilediğini ve gazeteciliği bitirmek istediğini belirtti.

1938 yılında Harvard Üniversitesi bünyesinde kurulan ve dünyanın en köklü gazetecilik kurumlarından biri olarak nitelendirilen Nieman Gazetecilik Vakfı, son zamanlarda medya ve haberciliğe karşı olumsuz davranışlar sergileyen Facebook hakkında kapsamlı bir analiz hazırladı.

Altında Joshua Benton'ın imzası bulunan analizde, Facebook'un en iyi içeriklerin yanı sıra COVID-19 hakkında yalanlar ve Nazi mesajları gibi en kötü içeriklere de ev sahipliği yaptığını belirtilirken, platformun haberciliği kötü yönde etkilediği dile getirildi.

"Kullanıcılar da aynı şeyi yapıyor"

"Facebook, gazeteciliği devirmek isterken, kullanıcıları da aynı şeyi yapıyor" başlıklı analizde; "Facebook’un son yıllarda haber işine “keşke hiç girmeseydik” dediği çok açık. Elbette haber akışında bazı linklerin tıklanması güzel bir şey ama çok insan o linklere tıklamıyor. Haber akışındaki postların sadece yüzde 12.9’una tıklanıyor. Büyük bir kısmı spor ve eğlence haberleri olan linklerin ise oranı yaklaşık yüzde 4 seviyelerinde” ifadeleri kullanıldı.

Pew Araştırma Merkezi'nin son verilerinin paylaşıldığı analizde, özellikle ABD sınırları içerisinde sosyal medya üzerinden tüketilen haber içeriklerinde önemli ölçüde düşüş gözlemlendiği belirtildi. Facebook'ta haber okuyanların sayısı, bu yıl %7'lik bir düşüşle %47 seviyesine geriledi. "Facebook, haberciliği devirmek istiyor" ifadelerinin kullanıldığı analizde, Facebook kullanıcılarının Reddit ve Twitter'da olduğu gibi haber odaklı içeriklerle ilgilenmediği belirtildi.