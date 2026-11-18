Apple’ın 2027’deki 20. yıl iPhone’u için dört kenarı kavisli, çerçevesiz bir ekran hazırladığı söyleniyor. Benzer bir telefon üzerinde çalıştığı konuşulan Samsung’un hedefiyse Apple’dan önce davranmak. Samsung, aynı zamanda iPhone ekranlarının başlıca tedarikçilerinden biri.

Telefonun ön yüzüne baktığımızda ekranın bittiği yeri genellikle ince, siyah bir şeritten anlıyoruz. Çerçevesiz ekran dediğimiz tasarımda o şerit ve ekranı çevreleyen çıta ya iyice inceliyor ya da neredeyse tamamen gözden kayboluyor fakat ekranın kavisli olması şart değil. Düz bir panelin çevresindeki siyah kenarlıklar inceltilerek de aynı görünüm elde edilebiliyor. Bir başka yol da OLED paneli dört kenarından hafifçe kıvırıp görüntüyü telefonun kenarlarına doğru uzatmak. Her iki tasarımın amacı da aynı. Bir şey izlerken gözümüz kenardaki çizgiye takılmasın, görüntü daha kesintisiz görünsün.

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Apple’ın 2027’deki 20. yıl iPhone’u için dört kenarı kavisli, çerçevesiz bir ekran üzerinde çalıştığı söyleniyor. iPhone ekranlarının başlıca tedarikçilerinden Samsung da kendi çerçevesiz Galaxy’sini hazırlıyor. Samsung’un düz mü yoksa kavisli bir ekran mı kullanacağını henüz bilmiyoruz ama bu tasarımı önce Galaxy’de görebiliriz.

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Samsung benzer tasarımlarda daha önce de erken davrandı

Galaxy S25 Edge, iPhone Air’den aylar önce çıktı. Katlanabilir telefonlarda da iPhone Duo’nun adı henüz söylentilerde geçerken Galaxy Z Fold 8 çoktan raflardaydı.

Güney Kore’den gelen sızıntılara bakılırsa Samsung, çerçevesiz Galaxy’nin ekranını geliştirirken büyük bir sorun yaşamamış. Ekran üzerindeki çalışmayı büyük ölçüde tamamladığı, şimdi de telefonun diğer parçalarında son ayarları yaptığı söyleniyor.

Galaxy’nin ekranı düz mü kalacak?

Samsung’un düz bir panel mi kullanacağı, yoksa ekranı dört kenarından mı kıvıracağı belli değil. Galaxy S27 Ultra için ortaya atılan ölçü 1,28 mm; incecik ama hâlâ bir çerçeve var.

Sızıntıların doğru çıkma ihtimali yüzde 50 civarında görülüyor. Tasarım gerçek olsa bile telefonu elimize aldığımızda ne olacağı ayrı bir soru. Kenarından tutarken ekrana değen parmağımız yanlışlıkla bir uygulamayı açacak mı? Telefon düşerse ekranı ne koruyacak? Samsung, istemsiz dokunuşları önleyip ekranı dayanıklılıktan ödün vermeden koruyabilirse, ekran üretimindeki gücü de Apple’dan önce davranmasına yardımcı olabilir.