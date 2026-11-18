GTA 6 an itibarıyla dünya genelinde Yeni Zelanda üzerinden erişime açılmış durumda. İşte izleyebileceğiniz yayıncılar!

Oyun dünyasının 2013 yılından bu yana nefesini tutup beklediği GTA 6 için tarihi an geldi çattı. Rockstar Games’in "yerel saatle gece yarısı" yayın politikası kapsamında yapım, dünya genelinde ilk olarak Yeni Zelanda’da, Türkiye saatiyle 14.00 itibarıyla oyuncularla buluştu.

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Rockstar Games’in tüm bölgeler için belirlediği 19 Kasım yerel saat 00.00 çıkış takvimi, saat dilimi farkı nedeniyle Yeni Zelanda’yı oyunu deneyimleyen ilk ülke konumuna taşıdı. Yeni Zelanda’da saatlerin 19 Kasım Perşembe gece yarısını göstermesiyle birlikte, Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba 14.00’te sunucular ve dijital erişim kilitleri resmen açıldı.

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Hangi yayıncılardan izleyebilirsiniz?

GTA 6’nın çıkışı yalnızca oyuncuları değil, Twitch, Kick ve YouTube platformlarındaki dev yayıncıları da harekete geçirdi ancak bu noktada yayıncılar ikiye bölünmüş durumda. Bazıları bölge değiştirerek oyunu ilk andan itibaren yayınlamaya başlayacak, bazıları ise Türkiye'deki çıkışı bekleyecek.