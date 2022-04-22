Özellikle gençler arasında popüler olan Snapchat, aktif kullanıcı sayısındaki büyüme ile Facebook ve Twitter'ı geride bıraktı. Açıklanan mali tablo, Snapchat için olumlu bir dönemin yaşandığını gösterdi.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Snapchat, bugün 2022 yılının ilk çeyrek mali sonuçlarını açıkladı. Hikayeler ve efektlerin ilk kez insanlarla buluştuğu platform özellikle gençler tarafından bolca kullanılırken, yayınlanan veriler Snapchat'in büyüdüğünü gösteriyor. Nitekim şirketin yayınladığı veriler, Snapchat'in Twitter ve Facebook'tan daha hızlı büyüdüğü yönünde.

Snapchat'in ana şirketi Snap, geçtiğimiz günlerde kullanıcı kaybı yaşadığını duyuran Facebook'un aksine olumlu bir grafik çizdi. Snapchat cephesi ise, yayınlanan raporlara göre günlük kullanıcı sayısını hızla arttırıyor. Öyle ki platform sadece Facebook'tan değil, Twitter'dan da daha hızlı büyümeye başladı.

Snapchat, aktif kullanıcı sayısında iki devden daha hızlı büyüyor

Snapchat'in üst kuruluşu Snap tarafından yayınlanan verilere göre aktif kullanıcı sayısını yüzde 18 arttıran Snapchat, totalde günlük 332 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Ayrıca mali bakımdan da pozitif bir ivme yakalyan platform, gelirlerini yüzde 38 oranında arttırdı. Bu da 1,06 milyar dolara tekabül etti.

Twitter cephesindeki büyümeye bakıldığında, şirketin gelir elde edebildiği günlük aktif kullanıcı sayısı yüzde 13 artışla 217 milyona ulaştı. Bu da yine yüzde 18'lik bir artış yaşayan Snapchat'in gerisinde kalmasını sağladı.

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook ise uzun bir süre sonunda ilk kez düşüş yaşadı. Aylık aktif kullanıcı sayısı 4,9 milyar seviyesinde sabit kalırken (önceki dönem ile aynı), günlük aktif kullanıcı sayısı 1,93 milyardan 1,929 milyar kişiye düştü. Her yıl ne pahasına olursa olsun büyümeyi misyon edinen Facebook için oldukça önemli olan bu gelişmenin, platforma yeni özellikler eklenmesi ile sonuçlanabileceği düşünülüyor.