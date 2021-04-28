İşte Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'nın Sonuçları

Facebook'un 3 yıldır düzenlediği Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması isimli etkinliğinin 2021 sonuçları açıklandı. Anadolu'nun farklı yerlerinden çekilen mevsim fotoğraflarını kapsayan yarışmanın kazananları, 3 milyondan fazla takipçili Facebook Türkiye'nin Facebook hesabında kapak fotoğrafı olarak kullanılacak.

Facebook'un son birkaç yıldır düzenlediği "Anadolu’nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması" isimli etkinliğinin sonuçlarını açıkladı. Fotoğraf Organizasyonları Derneği ile yapılan bir iş birliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye'nin her yerinden profesyonel fotoğrafçıları bir araya getirerek, Anadolu'nun en iyi "mevsim" fotoğraflarının belirlenmesini sağlıyor. İşte bugün yapılan açıklamalar, yarışmanın bu yılki etabının en iyilerini gözler önüne seriyor.

Düzenlenen yarışma, maddi anlamda büyük getirilere sahip olmasa da manevi anlamda ülkemizdeki fotoğrafçıları memnun edecek türden. Zira bu yarışma sonunda birinci olan fotoğraflar, 3 milyondan fazla takipçisi olan Facebook Türkiye'nin resmi Facebook hesabında kapak fotoğrafı olarak kullanılmaya başlıyor. Böylelikle başarı elde eden fotoğrafçılar, yaptıkları çekimleri çok büyük bir topluluğun beğenisine sunmuş oluyorlar.

İşte 2021 yılı Anadolu'nun 4 Mevsimi Fotoğraf Yarışması'nın en iyileri

Anadolu'nun farklı yerlerinde çekilen görüntüler, sektörün deneyim isimlerinin oluşturduğu bir jüri tarafından oylanıyor. Görüntülere profesyonel anlamda yaklaşan jüri üyeleri, verdikleri oylarla da o yılın en iyi Anadolu fotoğraflarını belirlemiş oluyorlar. Ancak bu bağlamda her mevsim için yalnızca bir adet fotoğrafın en iyi olarak seçildiğini söylemek gerekiyor.

Fotoğrafçılık yarışmasının jüri üyelerine baktığımızda, Savaş Fotoğrafçısı Coşkun Aral, fotoğrafçı Tanın Helvacı, fotoğraf editörü Murat Gür, Prof. Dr. Ozan Bilgiseren ve küratör Merih Akoğul gibi çok önemli isimlerin varlığını görüyoruz. İşte bu isimler, yukarıda görmekte olduğunuz seçilmiş fotoğraflar ile hemen aşağıya bıraktığımız diğer fotoğrafları, yılın en iyileri olarak seçtiler.