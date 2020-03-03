Facebook, Messenger uygulamasının iOS sürümünü baştan yarattı. Messenger'ın iOS sürümü artık eskisine göre çok daha hızlı ve düşük boyutlu. Arayüz ise daha kullanıcı dostu bir yapıya sahip.

Facebook, Messenger uygulamasını iOS için sıfırdan tekrar oluşturdu. Şirket, geçen yıldan beri uygulamanın kodlarının yeniden yazılması üzerinde çalışıyordu ve bu yenileme hamlesine Project LightSpeed adını vermişti.

Project LightSpeed, Messenger uygulamasını daha hızlı hale getirmeyi amaçlıyordu. Facebook sonunda hedefine ulaştığını açıkladı. Sosyal medya devi, uygulamanın eskisinden iki kat daha hızlı olduğunu ve aynı zamanda boyutun dörtte biri seviyesinde indiğini söylüyor.

Messenger uygulamasının iOS sürümü artık daha basit ve boyutuna göre zengin özelliklere sahip. Ayrıca uygulama, daha iyi kullanıcı deneyimi sağlaması için basitleştirildi. Messenger'ın çekirdek kodları 1.7 milyon satırdan 360.000 satıra düşürüldü.

Facebook, mesajlaşma uygulamalarının hızlı bir şekilde yüklenmesinin kullanıcılar için son derecede önemli olduğunu biliyor. Çünkü kullanıcılar her gün onlarca kez uygulamayı açıp kapatıyorlar.

Messenger üzerinde yapılan bu değişiklikler, Facebook'un gelecekte mesajlaşma uygulamalarını birleştirme vizyonunu gerçekleştirebilmesi için temel oluşturuyor. Uygulamaların daha hafif bir yapıya ulaşması, onları bir araya getirmeyi daha da kolaylaştırabilir.