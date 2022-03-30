Facebook Messenger, işletmelerde kullanılan Slack adlı şirket içi iletişim yazılımından esinlendiği(!) özellikleri kullanıcıların beğenisine sundu. Yeni özellikler, kullanıcıların bazı komutlar kullanarak mesaj göndermelerini sağlayacak. İlerleyen dönemlerde ise yeni komutlar gelecek.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformu Facebook'un mesajlaşma hizmeti Messenger güncellendi. Yapılan bu güncelleme, kullanıcılara bazı yenilikler getirdi. Daha çok şirketlerin kullandığı Slack isimli mesajlaşma yazılımından kopyalanan özellikler, kullanıcılara bazı kolaylıklar sağlayacak gibi görünüyor. Zira bu güncelleme ile kullanıcılara bazı kısayollar sunulmuş durumda.

Messenger için hazırlanan blog gönderisinde yer alan açıklamalara göre kullanıcılar bundan sonra bazı ifadeleri kullanarak mesajlarını daha görünebilir ya da daha sessiz bir hale getirebilecekler. Örneğin bir kullanıcı "@everyone" ifadesini kullanarak mesaj gönderirse, o sohbetteki tüm kullanıcılara özel bildirim gönderilecek. "/silent" ile başlayarak gönderilen mesajlarda ise kullanıcılara herhangi bir bildirim gönderilmeyecek. Yani bu mesaj sessiz hale getirilmiş olacak.

Messenger'daki kısayollar böyle görünecek

Facebook'un kısayol özelliği @everyone ve /silent'tan ibaret olmayacak. Yakın bir gelecekte ABD'deki iOS ve Android kullanıcıları "/pay" komutunu kullanabilecekler. Bu komuk, Facebook Pay ile kolayca para aktarımı yapılmasını sağlayacak. Öte yandan "/gif", "/shrug" ve "/tableflip" de yakında iOS kullanıcılarının beğenisine sunulacak. /gif kısayolu adından da anlaşılabileceği üzere gif dosyaları için işleri kolaylaştıracak. /tableflip yazıp mesaj gönderdiğinizde ise ikonik bir ifadeyi karşı tarafa göndereceksiniz. Bu ifade şöyle görünecek: (╯°□°）╯︵ ┻━┻ . /shrug komutunu gönderirseniz de şu ifade ile karşılaşacaksınız: ¯\_(ツ)_/¯.

Facebook Messenger için hazırlanan @everyone ve /silent kısayollarının dağıtımına başlandı. Ancak /pay, /gif, /tableflip ve /shrug kısayolları için belirli bir takvim söz konusu değil. Bu yüzden tüm özellikleri kullanmaya başlamanız biraz zaman alabilir. Bu arada, /pay komutunun Türkiye'de kullanılmayacağını belirtelim.