Facebook'un isim değiştirme kararı ve metaverse isimli teknoloji konusundaki girişimi, tüm dünyanın gündemine oturdu. Kimi internet kullanıcıları bu değişiklikleri önemli bulurken kimileriyse mizah malzemesi haline getirdi. İşte Facebook'un isim değişikliği ile ilgili yapılmış bazı paylaşımlar...

Dün akşam, teknoloji dünyası için çok çok önemli bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük sosyal medya platformu olarak yıllardır hayatımızda yer alan Facebook, aldığı bir kararla ismini değiştirdiğini duyurdu. Bu karara göre şirketin yeni ismi, Meta oldu. Bununla paralel olarak bir de yeni projesini duyuran şirket, metaverse isimli teknolojisiyle sanal bir dünya yaratacağını resmen ilan etmiş oldu.

Facebook, yaptığı açıklamalarla tüm dünyada gündem oldu. Kimileri bu durumu pek de önemsemezken kimileriyse metaverse teknolojisinin devrim olduğunu söyledi. Ama bir grup vardı ki onların tek derdi, Meta isminin kendisiydi. Facebook'un yeni ismi, çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından mizah malzemesi haline getirildi. Üstelik bu konuyu gündeme getiren şirketlerin başında da Twitter yer alıyordu.

İşte Twitter'ın Facebook'un yeni ismini tiye aldığı paylaşım

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Twitter ekibinin yaptığı bu paylaşım, yüz binlerce etkileşim aldı. Çoğu kullanıcı, bu paylaşım altında eğlenceli yanıtlar verdiler. Üstelik Twitter'ın paylaşımını yanıtlayan isimler arasında devasa şirketler de bulunuyordu. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, Facebook'un isminin değişmesiyle ve Twitter'ın bunu mizah malzemesi haline getirmesiyle ilgili yapılmış paylaşımlara bakalım.

Facebook'un isim değişikliğine gelen tepkiler

Meta şaka