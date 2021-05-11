Facebook, platformda paylaşılacak bir makalenin okunmaması durumunda kullanıcıyı uyaracak bir özelliği test etmeye başladı. Bir süre önce Twitter'ın da bir benzerini test ettiği özellik, kullanıcıların makale paylaşırken daha bilinçli olmasını sağlayacak.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile yeni bir özelliği test etmeye başladı. Facebook'ta yer alan diğer gönderileri paylaşan kullanıcıları etkileyecek bu yeni özellik, bağlantısı açılmamış bir makalenin paylaşılması durumunda kullanıcıyı uyaracak. Böylelikle kullanıcı, özellikle de makale gibi önemli şeyleri paylaşırken, başlığını okuyarak yapacağı bir paylaşımın sağlıklı olmayacağı konusunda bilinçlenmiş olacak.

"Facebook Newsroom" isimli Twiter hesabından duyurulan özellik, açılabilir menü olarak görünecek. Kullanıcılar, bir makalenin içini açmadan paylaşmak istediklerinde görünecek olan bu menü, söz konusu makalenin okunmadığını, makalenin paylaşılacağından emin olunup olunmadığı konusunda uyarıda bulunuyor. Kullanıcı, duruma göre makaleyi paylaşabilir ya da önce okumayı tercih edebilir.

Facebook'un yeni özelliği işte böyle görünüyor

Facebook tarafından yapılan açıklamalara göre bu özellik, kullanıcıların makale paylaşırken daha bilinçli davranmasını, paylaşılan bir makalenin içeriğinde neler olduğunun anlaşılmasını sağlayacak. Ancak bu özellik, ilk kez Facebook tarafından denenmiyor. Daha önce de Twitter, platformda paylaşılan makaleleri retweetlemek isteyen kullanıcılar için Facebook'unki ile birebir aynı olan bir seçeneği test etmişti.

Facebook, yeni uyarı özelliğinin çıkış tarihi ile ilgili bir açıklama yapmadı. Öte yandan, bu özelliğin yalnızca mobil sürümlere mi özel olacağı yoksa web sürümde de mi kullanılabilir olacağı, şimdilik bilinmiyor. Ancak özelliğin test aşamasına gelmiş olması, sürecin kısa bir süre sonra tamamlanabileceği anlamına geliyor. Yani kullanıcılar, yakın bir gelecekte bu özelliği kullanmaya başlayabilirler.