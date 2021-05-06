Dünyanın önde gelen sosyal medya platformlarından biri olan Facebook, komşuluk ilişkilerini farklı bir boyuta taşıyacak yeni bir özelliği test ediyor. 'Neighborhoods' adı verilen özellik, kullanıcıların çevre bölgelerdeki kişilerle daha fazla iletişime geçmesini sağlıyor.

ABD merkezli sosyal medya devi Facebook, son birkaç aydır farklı dedikodularla karşımıza çıkan 'Neighborhoods' özelliğini resmi olarak test etmeye başladı. Adından da anlaşılabileceği Neighborhoods, komşuluk ilişkileri üzerine kurulmuş olan ve bu ilişkiyi güçlendirmeyi hedefleyen bir özellik olarak karşımıza çıkıyor.

COVID-19 pandemisinde yerel komşuluk temeli üzerine kurulan özellik, kullanıcıların çevre bölgelerdeki diğer kişiler ile Facebook üzerinden bir araya gelmesini sağlıyor. Her ne kadar Facebook yeni yeni test etmeye başlamış olsa da 'Neighborhoods' aslında pek de yeni bir özellik sayılmaz zira benzer bir uygulamayı Nextdoor yıllardır sunuyordu.

Facebook, yeni özelliğinin kullanım alanlarını genişletmeyi hedefliyor:

Geçtiğimiz yılın ekim ayından bu yana sızıntılarla karşımıza çıkan yeni özellik, şimdilik yalnızca Calgary, Kanada'da sınırlı sayıda kullanıcı ile test ediliyor. Sosyal medya devi, özelliği yakın zamanda ABD'deki kullanıcıların da test etmesi için ülkede kullanıma açmayı planlıyor. Özelliğin ABD'den sonra ülkemiz de dahil olmak üzere diğer bölgelerde kullanıma sunulması bekleniyor.

Özelliğin çalışma mantığına gelecek olursak da Facebook Neighborhoods, yapısı gereği konum tabanlı bir özellik olacak ve kullanıcıların yaşadığı bölgeyi Facebook'a bildirmesi halinde kullanılabilecek. Kullanıcılar, bu özelliği aktif ettikten sonra ana sayfalarında yaşadıkları bölgeyle ilgili içerikler görecekler.

Facebook, kullanıcıların komşularını tanıması, en iyi kahve dükkanları veya çilingirler için önerilerde bulunması ve yerel etkinlikler düzenlemesi gerektiğini söylüyor. Bununla birlikte kullanıcıların ilgi alanlarına göre ayrı gruplar oluşturabileceği de biliniyor.

Teoride oldukça iddialı görünen Facebook Neighborhoods özelliğinin pratikte iş yapıp yapmayacağını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Peki, siz bu özellik hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.