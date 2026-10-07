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Artık Facebook da Instagram Gibi Olacak: Reels Odaklı Ana Ekran Geliyor!

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Facebook, kullanıcıları doğrudan tam ekran Reels akışıyla karşılayan yeni video odaklı ana ekran tasarımını test ediyor.

Artık Facebook da Instagram Gibi Olacak: Reels Odaklı Ana Ekran Geliyor!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Meta, Facebook uygulamasının açılışında kullanıcıları doğrudan tam ekran Reels akışına yönlendiren dikkat çekici bir tasarım değişikliğini test etmeye başladı.

İlk olarak Hindistan’da devreye alınan bu yenilik, platformun kullanıcı alışkanlıklarını video tüketimine göre şekillendirme stratejisinin yeni bir adımını oluşturuyor.

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Genç kullanıcıların video tüketimi stratejiyi şekillendiriyor

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Facebook yöneticisi Tom Alison’ın bu yılın başlarında işaretini verdiği bu hamle, özellikle video izleme sürelerinin yüksek olduğu pazarları hedefliyor. 400 milyondan fazla kullanıcısıyla Hindistan, test için ideal bir konum. Ülkede genç yetişkinlerin Facebook’ta geçirdiği sürenin yaklaşık %60’ı video içeriklerden oluşuyor.

Meta verilerine göre Hindistan’daki kullanıcıların %97’si her gün Meta uygulamalarında video izlerken, Z kuşağının %89’u günlük olarak Reels içeriklerini takip ediyor. Bu yoğun kullanım, Facebook’un bölgedeki yerel operasyonlarının 2025 mali yılında kârını %28 artırmasına da katkı sağladı.

Facebook'un yeni akışı nasıl olacak?

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Uygulama açılır açılmaz tam ekran videoyla karşılaşmak alışılagelmiş Facebook düzeninden büyük bir sapma olsa da Meta kullanıcıları bu tasarıma mecbur bırakmıyor. Test grubundaki kişilere Reels odaklı yeni düzeni açıklayan bir bildirim gösteriliyor, dileyen kullanıcılar ayarlar üzerinden tek bir dokunuşla klasik ana sayfa düzenine geri dönebiliyor. Testte kalanlar için ise standart akış ikinci bir sekmede sunuluyor.

Son yıllarda tüm video yüklemelerini Reels formatına dönüştüren ve benzer testleri Instagram’da da uygulayan Meta, Hindistan’daki geri bildirimlere göre bu özelliği önümüzdeki yıl ABD ve diğer bölgelerde kullanıma sunup sunmayacağına karar verecek.

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