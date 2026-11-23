Sony’nin engellediği projenin ardından The Last of Us Part II Remastered PC sürümü için ücretsiz Factions modu Twelve Weeks yayınlandı.

Sony’nin mod geliştiricisi Speclizer’ın çok oyunculu modunu engellemesinden sadece iki ay sonra PC oyuncuları için yeni bir umut doğdu. Farklı bir geliştirici ekibi, The Last of Us Part II Remastered için Factions ruhunu geri getiren ücretsiz hayran yapımı çok oyunculu mod Twelve Weeks'i yayınladı.

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Orijinal oyunun PC portunda çok oyunculu modun yer almaması ve Naughty Dog’un The Last of Us Online projesini iptal etmesi, PC oyuncularını bu deneyimden mahrum bırakmıştı. Eylül ayının ikinci yarısından bu yana geliştirilen ve yapım sürecinde Claude'dan yoğun şekilde yararlanılan Twelve Weeks, 2013 yapımı klasik klan tabanlı 4’e 4 takım savaşlarını yeniden canlandırmayı hedefliyor.

Twelve weeks modu neler sunuyor?

Oyuncuların taraf seçerek 12 hafta boyunca klanlarını hayatta tutmaya çalıştığı modda şu an için iki temel oyun modu bulunuyor:

Supply Raid : Rakip takımın takviye kuvvetlerini tüketmeye dayalı klasik mücadele.

: Rakip takımın takviye kuvvetlerini tüketmeye dayalı klasik mücadele. Interrogation: Yere serilen düşmanları sorgulayarak kasalarının yerini öğrenme ve kasayı soyma görevi.

Mod, The Last of Us Part II’nin ana hikâyesinden uyarlanan tam 12 farklı harita ile çıktı. Geliştirici ekip ilerleyen dönemlerde Steam’de ilk oyuna da sahip olanların Bookstore ve Plaza gibi klasik haritaları oyuna aktarabilmesini sağlayacak bir "Part I içe aktarıcı" özelliği eklemeyi planlıyor. Silah ve yetenek tarafında ise orijinal Factions modundaki tüm içeriklerin yanı sıra birkaç yeni ekstra da yer alıyor. Maç içinde kazanılan parçalarla silahlar geliştirilebiliyor veya zırh satın alınabiliyor. Ayrıca oyuncular karakterlerinin görünümünü baştan aşağı özelleştirebiliyor, 8 hazır sınıftan birini seçebiliyor ya da 13 puanlık sistemle 6 adede kadar özel ekipman dizilimi oluşturabiliyor.

Tabii modun ne kadar süre yayında kalacağı büyük bir merak konusu. Speclizer’ın Patreon üzerinden gelir elde etmesi Sony’nin müdahalesini hızlandırmış olsa da Twelve Weeks'in tamamen ücretsiz olması bu projeyi yasal engellerden korumaya yetmeyebilir. Bu nedenle mod yayındayken tadını çıkarmakta fayda var.