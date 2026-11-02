Spotify Premium Kullanıcılarına Kötü Haber! Yeni Özellik İçin Ek Para Ödemeniz Gerekebilir!

Spotify, yapay zekâ odaklı büyük bir özellik piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ancak bu özellik için Premium aboneler bile ek para ödemek zorunda kalacak.

Dünyanın en popüler müzik platformu konumundaki Spotify, kullanıcı deneyimini salt dinleyicilikten üreticiliğe taşımayı hedefleyen kapsamlı bir yapay zekâ özelliği üzerinde çalışıyor. Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre platformun hazırladığı bu yeni eklenti abonelerin yapay zekâ desteğiyle mevcut parçalar üzerinden remiksler ve cover versiyonlar türetmesine izin verecek.

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İddiaya göre bu servis, standart abonelik kapsamına doğrudan dahil edilmek yerine isteğe bağlı bir ek paket olarak konumlandırılacak.

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Premium aboneler bile ek para ödeyerek ulaşabilir

Platformun bu yetenek için Premium abonelerinden mevcut planlarına ilave olarak aylık 4 ila 5 dolar bandında ek bir ödeme talep etmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor. Mevcut abonelik giderlerine ek bir fatura getirecek bu planlama, servisin en üst düzey paketlerini toplamda oldukça maliyetli bir noktaya taşıyabilir. Türkiye gibi ülkelerde fiyatın nasıl olacağı konusunda şimdilik bir şey söylemek mümkün değil.

Sızıntıya göre Spotify, yeni yapay zekâ merkezli çözümünü 2027'nin ilk çeyreğinde kullanıma sunmayı hedefliyor. Hatta duyurunun Şubat 2027’de düzenlenecek Grammy Ödülleri dönemine denk getirmeyi planladığı belirtilmiş.

Bazı tartışmalar da var. İddiaya konu olan model, kullanıcıların lisanslı müzikleri doğrudan manipüle etmesini kapsadığından telif anlaşmaları kritik eşik niteliğinde. Ayrıca sanatçıların projeye katılımını sağlamak da bir sorun. Spotify ve Universal Music Group, müzisyenleri kataloglarını bu servise açmaya ikna etmek amacıyla bireysel sanatçılarla görüşmeler gerçekleştiriyor.