Instagram, paylaşılan hikâyeleri ilk 15 dakika içinde etkileşim kaybı olmadan düzenleme özelliğini ve üç yeni hikâye aracını kullanıma sundu.

Instagram, kullanıcıların en çok talep ettiği özelliklerden birini nihayet hayata geçiriyor.

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Platforma eklenen yeni güncelleme sayesinde kullanıcılar, paylaştıkları hikâyeleri silmek zorunda kalmadan içeriklerinde değişiklik yapabilecek.

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Hikâye düzenleme özelliği nasıl çalışıyor?

Instagram Başkanı Adam Mosseri, kendi hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, paylaşım sonrasında yazım hatası fark eden kullanıcılar için büyük bir kolaylık sağladıklarını belirtti. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, hikâyeyi paylaştıktan sonraki ilk 15 dakika boyunca metin, müzik, çıkartma ve çizimleri görüntülenme, beğeni veya yanıt sayılarını kaybetmeden düzenleyebilecek.

Düzenleme işlemi için kullanıcıların hikâyenin sağ alt köşesinde yer alan üç nokta simgesine dokunmaları ve açılan menüdeki "Hikâyeyi düzenle" seçeneğini kullanmaları yeterli oluyor. Bu sayede yanlışlıkla eklenen bir çıkartma kaldırılabiliyor, metin değiştirilebiliyor veya arka plana yeni bir şarkı eklenebiliyor. Düzenlenen hikâyelerin sağ üst köşesinde ise "Düzenlendi" etiketi yer alıyor.

Daha önce yapılan en ufak bir hatada bile hikâyeyi silip yeniden yüklemek gerekiyordu. Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi'nin nisan ayında tespit ettiği prototip sürümde de düzenleme işleminin orijinal hikayeyi silip etkileşimleri sıfırladığı biliniyordu ancak kullanıma sunulan son sürümde etkileşimlerin korunması, özellikle her bir görüntülenme ve tepkinin büyük önem taşıdığı içerik üreticileri ve markalar için kritik bir avantaj sağlıyor.

Hikâyeler için üç yeni özellik daha duyuruldu

Instagram, düzenleme aracının yanı sıra hikâyeler deneyimini zenginleştirecek üç yeni özelliği daha kullanıcıların beğenisine sundu. Platformun resmî Threads hesabından yapılan açıklamaya göre yeni yerleşim özelliği sayesinde tek bir hikâyede birden fazla fotoğraf seçmek ve düzenlemek artık çok daha pratik hâle geliyor.

Ayrıca hikâye boyutlarına tam olarak uymayan fotoğraflar için geliştirilmiş yeni arka plan seçenekleri sunuluyor. Bununla birlikte, gezinmesi daha kolay bir çıkartma paneli üzerinde yeni yazı tipleri, renkler ve şekiller barındıran güncel çıkartma tasarımları da kullanıma açıldı. Instagram'ın "Siz istediniz, biz yanıtladık" mesajıyla duyurduğu tüm bu yenilikler, yavaş yavaş kademeli olarak dağıtılmaya başlandı.