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Samsung Galeri’ye Google Fotoğraflar Desteği Resmen Geldi

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Samsung, Galeri uygulaması için Google Fotoğraflar yedekleme entegrasyonunu ve cihazda yer açma özelliğini resmî olarak duyurdu.

Samsung Galeri’ye Google Fotoğraflar Desteği Resmen Geldi
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung, geçen ay Samsung Galeri uygulamasındaki Microsoft OneDrive entegrasyonunu sonlandırmasının ardından, bu boşluğu Google Fotoğraflar senkronizasyonu ile doldurduğunu açıkladı.

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Birkaç hafta önce One UI 9.0 işletim sistemine sahip seçili Galaxy telefon ve tabletlere kademeli olarak sunulmaya başlanan özellik, bugün itibarıyla resmiyet kazandı.

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Samsung Galeri’ye Google Fotoğraflar Desteği Resmen Geldi
gorsel_20261111_100916

Yeni entegrasyon neler sunuyor?

gorsel_20261111_100916

Google Fotoğraflar entegrasyonu sayesinde Samsung Galeri uygulaması, artık ayrı bir bulut hesabına ihtiyaç duymadan desteklenen Galaxy telefon ve tabletler arasında fotoğraf ve videoları doğrudan senkronize edebiliyor. Özelliği aktif hâle getirmek için kullanıcıların her bir Galaxy cihazında Samsung ve Google hesaplarına giriş yapması yeterli oluyor.

One UI 9.0 çalıştıran seçili modellerle başlayan dağıtım sürecinin, bölgesel uygunluğa ve cihaz desteğine bağlı olarak aşamalı şekilde diğer modellere de genişletilmesi planlanıyor.

Fotoğraf ve videolar buluta yedeklendikten sonra devreye giren yeni "Alan aç" özelliği, dâhili depolama alanını boşaltmak için orijinal dosyaların cihazdan kaldırılmasına olanak tanıyor. Kullanıcılar Samsung Galeri üzerinden küçük resimleri (önizlemeleri) görüntülemeye devam edebiliyor, yüksek çözünürlüklü orijinal dosyalar ise yalnızca üzerine tıklandığında cihaza indiriliyor.

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