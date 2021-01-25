Facebook, gizlilik ve reklamlarıyla ilgili eleştirilere konu olmasıyla gündeme geliyor. Özellikle seçim dönemlerinde yaptığı hedeflemeli reklamlar yüzünden eleştirilere maruz kalan Facebook, bu konudaki şeffaflığını artırmak için araştırmacıların bu konuyu araştırmasına izin verecek.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarının sahibi olan Facebook, son zamanlarda pek de hoş olmayan şeylerle gündeme gelmeye devam ediyor. Özellikle WhatsApp'ın son gizlilik politikası güncellemesiyle başını büyük bir derde sokmuş olan Facebook, Instagram ve kendi adına sahip Facebook isimli sosyal medya platformlarında yaptığı hedeflemeli reklamlar yüzünden de fazlasıyla eleştiriliyordu.

Görünüşe göre Facebook, bu konudaki eleştirilerin azalması ve gizlilik ile reklam hedefleme konusundaki şeffaflığını artırmak için yeni bir gelişmeye imza attı. Önümüzdeki kasım ayında yapılacak Amerika Birleşik Devletleri seçimleri öncesinde araştırmacılara bazı izinler verilmesi konusunda daha çok yardımcı olacak.

Facebook, seçim reklamı hedefleme verilerinin araştırılmasına izin verecek:

Facebook, 1 Şubat 2021 itibarıyla araştırmacıların 'hedefleme verilerine' erişim sağlamasına olanak verecek. Instagram'da ve Facebook'ta 1,3 milyondan fazla bulunan sosyal sorun, seçim ve siyasal reklamlara ilişkin hedefleme verileri, araştırmacılar tarafından erişilebilir olacak. Bu reklamların araştırılması, seçim yapılacağı günden önceki üç aylık dönemde gerçekleştirilecek. Bunun sebebi de reklamların bu dönemlerde yayınlanıyor olması.

Facebook, "Özellikle akademik topluluktan gelen geri dönüşleri duyduk ve reklam verenlerin kitleleri nasıl hedeflediklerini anlamanın önemli olduğunu biliyoruz. Çevrimiçi politik reklamcılık ortamını anlamanın seçimleri koruma konusunda ne kadar önemli olduğunun da farkındayız ve bunu tek başımıza yapamayacağımızı da biliyoruz" diyerek araştırmacılara yardımcı olacağını belirtti.