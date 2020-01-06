Facebook Sayfası Nasıl Başka Hesaba Aktarılır?

Facebook sayfası yönetici ekleme ve kaldırma yöntemlerini kullanarak hesap aktarma işlemi yapabilirsiniz. Eğer bu konulara uzağım diyorsanız, birazdan vereceğimiz iki yöntemden birini Facebook üzerinden deneyebilirsiniz.

Facebook sayfalarını çeşitli nedenlerden dolayı başkalarına aktarmak isteyebilirsiniz. Örneğin sayfanızı bir firmaya veya başka birine sattığınız zaman hesap aktarma işlemi yapmanız gerekir. Bunun dışında kendinize ait başka bir hesaba aktarmak isteyebilirsiniz. Facebook sayfası için hesap aktarma işlemi şaşırtıcı derece çok yapılan bir işlem ve birçok kullanıcı konuya tam hakim değil.

Bir Facebook sayfası oluşturduğunuz zaman kontrolü tamamen size ait oluyor. Yönetici ekleme, sayfa ayarlarını değiştirme ve daha birçok önemli işlem için sayfa yöneticisi olmanız gerekiyor. Bu işlemlere sayfa yöneticiliğini başka birine aktarmak da dahil. Eğer bu işlemi nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, doğru yere geldiniz. Hesap aktarma işlemi sanılanın aksine oldukça basit bir işlem.

Facebook sayfası başka hesaba nasıl aktarılır?

Facebook sayfa yöneticisi ekleme ve hesap aktarma:

Bir Facebook hesabını başka bir hesaba aktarmak isterseniz öncelikle sayfa yöneticisi olmanız gerekiyor. Facebook sayfalarında birden fazla yönetim ekibi rolü bulunuyor ve hesap aktarma işlemini sadece en üst yetkiye sahip kişiler yapabiliyor. Başlıca sayfa yöneticisi grupları şunlar; Yönetici, Editör, Moderatör, Reklamveren, Analist.

Analist yetkisine sahip kişiler sadece bir gönderiyi kimin paylaştığını, sayfa adına yorumu kimin yaptığını ve istatistikleri görebilir. Reklamveren yetkisine sahip kişiler ise Analist yetkilerine ek olarak sayfa için reklam oluşturabilir. Moderatör ise Analist ve Reklamveren yetkilerine ek olarak sayfa adına yazışmalar yapabiliyor. Editör ise tüm bu yetkilerin hepsine ek olarak sayfa gönderileri oluşturup silebiliyor.

Geriye kalan tek rol Yönetici. Bu role sahip kişiler sayfanın tüm özelliklerine erişim sağlayabilir ve değiştirebilir. Hesap aktarma işlemini de sadece yönetici yetkisine sahip hesaplar yapabilir. Eğer sayfa size ait ama yönetici yetkiniz yoksa, kim yönetici ise onunla görüşmeniz veya o hesabı kullanmanız gerekiyor. Bir hesap, sayfanın Ayarlar bölümündeki Sayfa Görevleri kısmından yönetici olarak eklenebilir.

Yönetici yetkisini kaldırma:

Facebook sayfasını bir başka kullanıcıya veya şirkete sattığınız zaman kendinize ait yönetici yetkisini de kaldırmanız gerekiyor. Yetki kaldırma işlemlerini sayfaya girdikten sonra sırayla Ayarlar ve ardından da Sayfa Görevleri bölümünden yapabilirsiniz. Bu sayfaya girdiğiniz zaman sayfada görevli olan tüm kişiler listelenir. Buradan hesapların yetkisini değiştirebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz.

Kendi yönetici yetkinizi kaldırmadan önce başka bir yönetici eklemelisiniz. Aksi takdirde sistem hata verecektir ve üzerinizdeki yetkiyi kaldırmayacaktır. Bu işlemi yapmadan hesap aktarma işlemi yapmak istediğiniz kullanıcıyı yönetici olarak ekleyin. Bu işlemi yaparken sizden parolanızı isteyecektir. Şifrenizi de girdikten sonra kendi yetkinizi düşürebilir veya tamamen kaldırabilirsiniz.

Facebook işletme hesabı silme ve aktarma:

Facebook sayfası yönetici ekleme işleminin bir başka alternatifi de İşletme Yöneticisi sayfasını kullanmak. Ancak bu işlemi yaparken kendi yetkilerinizi kaldıramazsınız. Sayfaya bir yönetici veya farklı rollerde çalışan eklemek için kullanabilirsiniz. Bunun için öncelikle Facebook İşletme Yöneticisi sayfasına girmeniz gerekiyor. Ardından gelecek ekranda işletmenizi seçin ve giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra karşınıza gelecek ekranda Kişi Ekle bölümü olacak. Bu bölümden sayfanıza yönetici veya çalışan ekleyebilirsiniz. Bu bölümde eklenebilen roller ise Çalışan erişimi, Yönetici erişimi, Finans analisti ve Finans editörü. Yetki vermek istediğiniz kişinin e-posta adresini yazarak dilediğiniz yetkiyi verebilirsiniz. Eğer kişinin yönetici olmasını istiyorsanız, Yönetici erişimi seçeneği aktif olmalı.

İşletme Hesabı rolleri:

Yönetici : Yöneticiler, işletmeniz üzerinde tam kontrole sahiptir. Ayarları, kişileri, hesapları ve araçları düzenleyebilirler.

: Yöneticiler, işletmeniz üzerinde tam kontrole sahiptir. Ayarları, kişileri, hesapları ve araçları düzenleyebilirler. Çalışan : Sadece atanan hesaplar ve araçlar üzerinde çalışabilirler.

: Sadece atanan hesaplar ve araçlar üzerinde çalışabilirler. Finans analisti : İşlemler, faturalar, hesap harcaması ve ödeme yöntemleri gibi finansal bilgileri görüntüler.

: İşlemler, faturalar, hesap harcaması ve ödeme yöntemleri gibi finansal bilgileri görüntüler. Finans editörü: İşletme kredi kartı bilgilerini ve işlemler, faturalar, hesap harcaması ve ödeme yöntemleri gibi finansal bilgileri düzenleyebilir.

Bu yöntem ile bir başka hesabı yönetici olarak ekledikten sonra kendi hesabınız ile sayfanıza oturum açabilirsiniz. Ardından yine ilk anlattığımız yöntemdeki yolu takip ederek kendi yetkinizi kaldırabilirsiniz. Böylece sayfayla artık herhangi bir bağınız kalmayacak. Hatta bir daha görmek istemiyorsanız, beğenmekten vazgeç dedikten sonra takipten de çıkabilirsiniz.

Facebook sayfası yönetici rolü ekleme ve kaldırma işlemleri bu şekilde yapılıyor. Sayfanızı bir başka hesaba aktarmak istediğiniz zaman yukarıda anlattığımız iki yöntemden birini kullanabilirsiniz. Hesap aktarma işlemi yapmadan önce Facebook sayfanızda bir başkasının yönetici olarak bulunduğundan emin olmalısınız. Eğer başka bir yönetici varsa işlem başarıyla gerçekleşecektir.